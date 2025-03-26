В Госдуме РФ обиделись на слова Трампа 26.03.2025, 15:50

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Но ответили витиевато.

В Госдуме России назвали «частью переговорного процесса» слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия «затягивает» заключение мирного соглашения, пишет RTVI.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что за время переговоров президент США Дональд Трамп убедился, что «ни за один день, ни за месяц» невозможно подписать документ о прекращении огня с Украиной.

«Если Трамп посчитал, что здесь Россия поднимает, наверное, слишком много вопросов, и это ведет к какому-то затягиванию, на самом деле просто очевидно, что Трамп хотел сказать, что очень много вопросов вызывает это соглашение», — сказал Чепа RTVI.

Любые политические заявления Трампа, который «не понаслышке известен своей витиеватостью и таким византийским стилем управления», стоит воспринимать и трактовать двояко, заявила RTVI член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

«Это всегда игра, причем не только со стороны американской, американских переговорщиков, но и с российской стороны. Главная игра — в том, что мы защищаем свои интересы, мы будем стоять на этом», — сказала депутат.

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