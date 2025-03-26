Белорусские чиновники принялись искать редкоземельные металлы 26.03.2025, 15:52

Однако у геологов есть сомнения.

На территории Беларуси «имеются перспективы выявления месторождения с содержанием редкоземельных металлов и элементов», заявил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов 25 марта в Москве на отраслевой конференции «Редкие и редкоземельные металлы».

Отметим, что 9 марта в эфире госТВ заместитель генерального директора Научно-производственного центра (НПЦ) по геологии Василий Колб заявил, что в Беларуси есть ряд редкоземельных металлов и элементов и чтобы начать их добычу, необходимо провести комплекс геологоразведочных работ для определения глубины залегания запасов.

По его словам, ученым предстоит также определиться с технологией извлечения этих элементов.

«У Беларуси нет такого опыта. Однозначно нам придется изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам Российской Федерации, а потом уже будем смотреть, экономически вообще рентабельно, целесообразно ли дальше проводить детально работы и потом уже говорить о вопросах извлечения, добычи», — отметил Колб.

Редкоземельные металлы и элементы, в частности молибден и тулий, на территории Беларуси были выявлены в советское время.

«Эти элементы и металлы залегают, по нашим меркам, на достаточно большой глубине, 200-250 метров. Но говорить о промышленных масштабах мы пока не можем», — сообщил представитель НПЦ.

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