закрыть
26 марта 2025, среда, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские чиновники принялись искать редкоземельные металлы

  • 26.03.2025, 15:52
Белорусские чиновники принялись искать редкоземельные металлы

Однако у геологов есть сомнения.

На территории Беларуси «имеются перспективы выявления месторождения с содержанием редкоземельных металлов и элементов», заявил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов 25 марта в Москве на отраслевой конференции «Редкие и редкоземельные металлы».

Отметим, что 9 марта в эфире госТВ заместитель генерального директора Научно-производственного центра (НПЦ) по геологии Василий Колб заявил, что в Беларуси есть ряд редкоземельных металлов и элементов и чтобы начать их добычу, необходимо провести комплекс геологоразведочных работ для определения глубины залегания запасов.

По его словам, ученым предстоит также определиться с технологией извлечения этих элементов.

«У Беларуси нет такого опыта. Однозначно нам придется изучать мировые технологии, обращаться к профильным институтам Российской Федерации, а потом уже будем смотреть, экономически вообще рентабельно, целесообразно ли дальше проводить детально работы и потом уже говорить о вопросах извлечения, добычи», — отметил Колб.

Редкоземельные металлы и элементы, в частности молибден и тулий, на территории Беларуси были выявлены в советское время.

«Эти элементы и металлы залегают, по нашим меркам, на достаточно большой глубине, 200-250 метров. Но говорить о промышленных масштабах мы пока не можем», — сообщил представитель НПЦ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко