СБУ взялась за Соловьева 26.03.2025, 15:58

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Пропагандисту приходится скрываться.

Служба безопасности Украины задокументировала преступления российского пропагандиста Владимира Соловьева, который активно популяризирует войну России против Украины, оправдывает военные преступления российских военных и призывает к геноциду украинцев.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам дела, Соловьев является частью медийного пула президента России Владимира Путина и является одним из основных рупоров Кремля. СБУ зафиксировала, что Соловьев неоднократно призывал применить тактическое ядерное оружие против Украины, а также призывал к захвату четырех областей на юге и востоке страны.

В своих выступлениях на кремлевском телевидении, в эфирах на радио и в своем телеграм-канале Соловьев регулярно повторяет эти призывы. В 2024-2025 годах он неоднократно предлагал уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов с помощью авиаударов.

На основе задокументированных фактов следователи СБУ сообщили Соловьеву о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников);

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти);

ст. 436 (пропаганда войны).

Как отмечается, поскольку Соловьев скрывается от правосудия в России, продолжаются мероприятия для его привлечения к ответственности.

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