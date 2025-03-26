В Беларуси изменили порядок пропуска в зоны отчуждения и отселения

В Беларуси изменили порядок пропуска в зоны отчуждения и отселения1
- 26.03.2025, 16:08
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Нововведение вступит в силу 1 апреля.
Совмин обновил Положение о порядке обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима в зоны отчуждения и отселения. Постановление вступит в силу 1 апреля, сказано на Национальном правовом портале.
В частности, документом определено, что заявления на получение пропусков могут предоставлять граждане, юрлица и ИП либо их представители в письменной форме с помощью почтовой связи или в электронной форме через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы.
Заявления должны содержать информацию о локации, объектах, сроках и цели въезда транспортных средств, пребывания, вывоза имущества. Также требуется указать марку-модель и регистрационный знак машины, указанные в техпаспорте.
Кроме того, заявитель должен написать в заявлении фамилию, имя и отчество, даты своего рождения и тех людей, которые едут вместе с ним. Юрлица и ИП обязаны указать также должности, даты рождения направляемых лиц и лица, которому доверяют получение пропуска. Если речь идет об иностранцах, дополнительно нужно указывать гражданство и данные документов, удостоверяющих личность.
Также в постановлении определяется перечень копий документов, где обосновывается необходимость посещения территорий с контрольно-пропускным режимом.