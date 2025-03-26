Дания начнет призывать женщин в армию 1 26.03.2025, 16:10

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В настоящее время датчанки могут вступать в армию по желанию.

Дания введет обязательную военную службу для женщин с 2026 года, сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен. Таким образом власти рассчитывают увеличить численность вооруженных сил страны на фоне растущей угрозы со стороны России, пишет Bloomberg. Поульсен отметил, что изначально правительство хотело внедрить такой призыв с 2027 года, но затем решило ускорить реформу. Это произошло после того, как кабмин достиг соглашения с широким большинством партий в парламенте.

В настоящее время женщины в Дании могут вступать в армию по желанию. Мужчины же призываются с 18 лет по системе лотереи, разработанной с целью компенсации потенциальной нехватки добровольцев. При этом с августа 2026 года срок воинской службы в королевстве увеличится с 4 до 11 месяцев. Дания стала третьей страной НАТО, которая ввела обязательный призыв для женщин. Первой это сделала Норвегия в 2015 году. А с 2017 года аналогичные меры приняла Швеция.

Также Минобороны Дании объявило о планах потратить 12 млрд крон ($1,7 млрд) на тяжелую бригаду и покупку двух самолетов-заправщиков. Эти расходы будут финансироваться из так называемого фонда ускорения, о котором правительство рассказало в феврале. Тогда премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Дания увеличит расходы на оборону, выделив дополнительные 50 млрд крон ($7 млрд) в течение следующих двух лет, чтобы противостоять растущим угрозам безопасности со стороны России. Эти средства доведут траты на военные нужды до 3% ВВП Дании — рекорда «за более чем полвека».

«Мы имеем дело с агрессивной Россией, которая перевооружается и производит больше боеприпасов за три месяца, чем НАТО за целый год», — подчеркивала Фредериксен. Она говорила, что война в Украине была вызвана «имперскими мечтами» Путина, и выражала сомнение в том, что он остановится на этой стране. «Россия сейчас угрожает всей Европе», — констатировала тогда политик и предостерегла США от попыток договориться о «быстром» перемирии в Украине, которое даст России возможность «снова мобилизоваться и напасть».

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