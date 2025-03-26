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Найден новый вид динозавра возрастом 90 миллионов лет

  • 26.03.2025, 16:16
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Найден новый вид динозавра возрастом 90 миллионов лет

Такого ученые еще не встречали.

Рабочие, строящие трубопровод в Монголии, наткнулись на нечто любопытное: предполагается, что им удалось обнаружить огромную клешню. Окаменелость извлекли из формации Баяншири, расположенной в пустыне Гоби — исследователи предположили, что ей от 95,9 до 89,6 миллиона лет, пишет IFLScience.

Окаменелость была изучена учеными из Монгольского института палеонтологии и Университета Хоккайдо — команда пришла к выводу, что им удалось обнаружить совершенно новый вид теризинозавра, возраст которого оценивается в около 90 миллионов лет. Новый вид был назван Duonychus tsogtbaatari и стал своего рода сюрпризом для палеонтологов — исследователи обнаружили нечто, чего не встречали никогда прежде.

По словам соавтора исследования, доктора Есицугу Кобаяши из Университета Хоккайдо, они с коллегами были совершенно очарованы, заметив, что этого вида теризинозавра на самом дело было всего два пальца вместо трех. Не менее удивительным было и то, что один из ногтей динозавра все еще имел сохранившуюся кератиновую оболочку.

Как правило, когда палеонтологи говорят о ногтях, они имеют в виду кость внутри, а вовсе не фактическое внешнее покрытие, как наши ногти. В результате настоящий коготь динозавра, который десятки миллионов лет назад бродил по Земле, стал настоящим сюрпризом для ученых. Эта замечательная окаменелость невероятно редка в том, чтобы так хорошо сохраниться, поскольку обычно кератиновый ноготь сгнивает до того, как начинается окаменение. Теперь у нас есть уникальная возможность изучить структуру когтя и попутно поразить умы нескольких ученых.

По словам автора исследования, профессора Дарлы Зеленицки из Университета Калгари, глядя на коготь динозавра, можно предположить, что он использовал его для охоты и драк, однако это, вероятно, не совсем так. Ученые пришли к выводу, что новый вид, как и другие теризинозавры, использовали свои когти, чтобы хватать и тянуть к себе растения во время кормления.

Предполагается, что наличие всего двух пальцев не уменьшило способность динозавра хватать растения. Однако уникальность руки указывает на то, что Duonychus, вероятно, делал что-то отличное от других теризинозавров. Возможно, Duonychus эволюционировал как более специализированный и питался определенными растениями. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, чтобы ученые могли ответить на этот вопрос.

По словам Кобаяши, изначально они с коллегами предположили, что все дело в эволюционной причуде. Однако дальнейшие исследования локтя и запястья показали, что они были невероятно жесткими — это указывает на то, что теризинозавр использовал свои руки не только так, как это делали другие тероподы.

В результате ученые пришли к выводу, что новый вид, вероятно, использовал два своих пальца, чтобы тянуть ветки. Поэтому сниженная гибкость и даже отсутствие третьего пальца не были недостатками — это были адаптации.

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