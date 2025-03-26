Трамп попал в ловушку собственных обещаний1
- Сергей Таран
- 26.03.2025, 16:19
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Сложную ситуацию президента США понимает и Путин.
Декларация о моратории на удары по энергетике и войну на море дала Трампу шанс продолжать свой трек на «мир в Украине». Если бы в этот раз в Саудовской Аравии не появились хотя бы такие скромные результаты, гипероптимистические заявления чиновников Белого дома и самого Трампа стали бы казаться смешными.
Трамп попал в ловушку собственных обещаний, когда несколько лет он доказывал, что вопрос мира можно решить за один день, но оказалось, что все гораздо сложнее. Но Трамп продолжает делать эти обещания и даже говорить, что Путин «только притворяется», что затягивает переговоры, потому что, как это ни парадоксально, но по сравнению с другими инициативами Трампа договориться хотя бы о 30-дневном перемирии – более реалистично, чем выкупить Гренландию, присоединить Канаду или вызвать экономический бум в США путем повышения тарифов.
Сложную ситуацию Трампа понимает и Путин, который всячески затягивает переговорный процесс, выставляя либо нереалистичные, либо бесконечные дополнительные условия уже после объявления договоренностей – например, как в этот раз, с длинным перечнем отмены санкций, – которые должны стать предпосылками перемирия на море, которое уже было анонсировано в США. Хотя в идеале Путин хотел бы, чтобы переговорный процесс затягивали украинцы.
Убежден, что Вашингтон и Москва обсуждают также более широкий спектр вопросов, чем это официально объявляется. Как минимум – обсуждают разнообразные инвестиции США в экономику РФ, в том числе в энергетику и развитие проектов в Арктике. Иногда информация о таких неофициальных переговорах просачивается в СМИ.
Думаю, интенсивная фаза переговоров продлится еще несколько месяцев, дальше Трампу придется или тихонько отползать от темы российско-украинской войны, или сильно менять свои подходы. И большой вопрос, что именно будет менять Трамп.
Другой большой вопрос – как будет использовано время, если через несколько месяцев шаткая пауза в войне таки наступит. Но с позиции сегодняшнего дня это выглядит пока очень далекой перспективой.
Сергей Таран, «Фейсбук»