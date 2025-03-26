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«Там их тьма и они не стесняются вылазить»

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  • 26.03.2025, 16:22
  • 2,826
«Там их тьма и они не стесняются вылазить»

В гродненском ТРК развелись тараканы.

В ТРК Triniti гродненцы заметили таракана — насекомое бегало по дивану в зоне фуд-корта, пишет Hrodna.life.

В комментариях под опубликованным видео гродненцы отмечают, что тараканов в Triniti много. «Они там кишили, причем первыми увидели на полу, а потом поняли, что они ползут из пуфиков — там их тьма и они не стесняются вылазить. Есть и большие, и маленькие, и их коконы», — написала автор видео под ником lankymyyn.

«Они на всех этажах, очень много видела в „Грине“, где кулинария», — рассказала Lizaya.

«Там еще по всему „Тринити“ мыши есть. Сидишь такой, работаешь, открываешь шкафчик, а там мышь — забавно», — рассказывает Виктория.

«Я там когда гулял под этими диванами крыса маленькая бегала, потом убежала в бк („Бургер Кинг“ — ред.), даже фото есть», — написал Rustic.

@lankymyyn вкусняшка бегает😍 #гродно #тринити ♬ оригінальний звук - vlad0.9.8

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