«Там их тьма и они не стесняются вылазить»4
- 26.03.2025, 16:22
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В гродненском ТРК развелись тараканы.
В ТРК Triniti гродненцы заметили таракана — насекомое бегало по дивану в зоне фуд-корта, пишет Hrodna.life.
В комментариях под опубликованным видео гродненцы отмечают, что тараканов в Triniti много. «Они там кишили, причем первыми увидели на полу, а потом поняли, что они ползут из пуфиков — там их тьма и они не стесняются вылазить. Есть и большие, и маленькие, и их коконы», — написала автор видео под ником lankymyyn.
«Они на всех этажах, очень много видела в „Грине“, где кулинария», — рассказала Lizaya.
«Там еще по всему „Тринити“ мыши есть. Сидишь такой, работаешь, открываешь шкафчик, а там мышь — забавно», — рассказывает Виктория.
«Я там когда гулял под этими диванами крыса маленькая бегала, потом убежала в бк („Бургер Кинг“ — ред.), даже фото есть», — написал Rustic.
@lankymyyn вкусняшка бегает😍 #гродно #тринити ♬ оригінальний звук - vlad0.9.8