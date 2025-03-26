Военный эксперт: Курщина остается больным местом для России 1 26.03.2025, 16:28

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У россиян нет возможности реализовать идеи об окружении.

Российским войскам в ближайшее время не удастся вытеснить подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области РФ. Таким мнением в эфире телеканала FREEДOM поделился эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко.

Он отметил, что ситуация в Курской области остается больным местом для России в переговорных процессах, которые ведутся на международном уровне.

«Украинские силы заняли на Курщине удобные позиции. У российских оккупантов нет возможности реализовать идеи об окружении каких-то украинских частей и соединений. Да, активность их упала. Активность упала, как, впрочем, и по всем другим участкам фронта», — сказал спикер.

По его словам, на Курском направлении продолжают активно работать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника. Они пытаются заходить на территорию Украины в Сумской области, но украинские военные оперативно уничтожают их.

«Украинские силы отражают вражеские атаки. И я думаю, что в ближайшее время россиянам не удастся отбить ту часть, которую держат под собой наши Силы обороны в Курской области. Я думаю, от этих иллюзий российское командование избавилось. Вытеснить украинские войска противнику не удастся. И вряд ли российские войска будут стараться делать это с тем неистовством, с которым старались еще месяц назад», — резюмировал Варченко.

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