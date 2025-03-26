15-летний российский лыжник во время гонки ударил соперника ногой по голове

15-летний российский лыжник во время гонки ударил соперника ногой по голове5
- 26.03.2025, 16:40
- 5,908
Дикое поведение от юного россиянина.
15-летний российский лыжник Георгий Филатов во время эстафетной гонки ударил соперника ногой по голове, пишет «Зеркало Недели».
Филатов на соревнованиях «Быстрая лыжня» в Удмуртии наехал на 13-летнего Вадима Курышкина, который упал перед ним, а после ударил его ногой по голове, когда тот попытался встать.
После рассмотрения эпизода Георгия Филатова было дисквалифицировано до конца сезона.
Мать Курышкина сообщила, что Филатов не извинился и требовал компенсировать ему стоимость сломанной от удара лыжи.