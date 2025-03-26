15-летний российский лыжник во время гонки ударил соперника ногой по голове 5 26.03.2025, 16:40

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Дикое поведение от юного россиянина.

15-летний российский лыжник Георгий Филатов во время эстафетной гонки ударил соперника ногой по голове, пишет «Зеркало Недели».

Филатов на соревнованиях «Быстрая лыжня» в Удмуртии наехал на 13-летнего Вадима Курышкина, который упал перед ним, а после ударил его ногой по голове, когда тот попытался встать.

После рассмотрения эпизода Георгия Филатова было дисквалифицировано до конца сезона.

Мать Курышкина сообщила, что Филатов не извинился и требовал компенсировать ему стоимость сломанной от удара лыжи.

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