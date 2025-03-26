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Менее пятой части американцев поддерживают аннексию Канады и Гренландии

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  • 26.03.2025, 16:55
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Менее пятой части американцев поддерживают аннексию Канады и Гренландии

Опубликованы результаты опроса.

Менее чем каждый пятый американец поддерживает аннексию Канады и острова Гренландия.

Таковы результаты показал опрос Yahoo News/YouGov, сообщает The Hill .

17% взрослого населения США выступают за то, чтобы Канада стала 51-м штатом США – идея, которую президент Трамп неоднократно поднимал после победы на президентских выборах 2024 года. Более половины респондентов, 57%, выступают против потенциального расширения территории США, а 26% сказали, что не уверены.

Аналогичные цифры были обнаружены, когда респондентов спросили о возможности аннексии Вашингтоном Гренландии – внешнеполитической цели, о которой Трамп говорил во время своего первого срока и подтвердил в последние несколько месяцев.

Около 19% американцев выступают за то, чтобы США аннексировали Гренландию, богатый полезными ископаемыми остров, внешняя политика и оборона которого находится под наблюдением Дании. Почти половина американцев, 49%, выступают против этой идеи, а еще треть, 32%, не определились с ответом.

Опрос проводился с 20 по 24 марта среди 1 677 взрослых американцев. Погрешность составляет 2,7 процента.

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