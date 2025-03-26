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«Как на корм свиньям»

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  • 26.03.2025, 17:13
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«Как на корм свиньям»

Белорусы массово жалуются на качество картошки.

Практически месяц не утихают разговоры вокруг главного белорусского овоща: покупатели возмущаются, что с картошкой в магазинах совсем беда. Если и можно найти, то клубни вовсе не товарного вида и никуда не годны.

«Точка» посмотрела, какую картошку продают в магазинах «у дома» и крупных гипермаркетах. Проблема действительно есть.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в середине марта проверило, как идут дела с картошкой в магазинах. В общем было проверено 437 торговых точек. В 3% случаев картошки в продаже не было вообще, а в 10% такой товар оказался непригодным для реализации.

Кстати, по стандартам, можно продавать картошку с некоторыми дефектами, но незначительными. Массовая доля клубней с повреждениями не должна превышать 2 процента. А прилипшей к клубням земли может быть не больше 1%.

Какую же картошку действительно нельзя выставлять на продажу? Позеленевшие клубни (более 1/4 поверхности), поврежденные грызунами, подмороженные, запаренные, с признаками «удушья», раздавленные, половинки или части клубней, пораженные мокрой, сухой, кольцевой, бугорковой гнилью и фитофторой.

Кстати, 25 марта правительство ввело лицензирование вывоза картошки — чтобы обеспечить контроль над запасами. Мера временная — на три месяца.

Что с картошкой в магазинах?

В небольшом магазине «Евроопт» на ул. Свердлова, 22, нашли картошку по цене Br1,08 за килограмм — полные ящики.

Клубни крупные, однако при ближайшем рассмотрении далеко не все они имеют товарный вид: есть морщинистые, с плесенью, помятые.

«Как на корм свиньям!» — придирчиво выбирает картошку пенсионерка.

Идем в магазин «Соседи» на ул. Кирова, 4. Здесь выбор побольше: есть обычная картошка по Br1,08 и мытая, фасованная в сетки, по Br2,99.

К последнему товару претензий по качеству нет: крупная качественная картошка. Однако цена может устроить не всех, да и фасовка по 4-5 кг подойдет не каждому покупателю.

А вот вариант дешевле выглядит значительно хуже: позеленевшие, помятые, местами подгнившие клубни. Здесь уже выбрать килограмм-два приличного вида будет сложнее.

Еще один магазин «Соседи» — в ТРЦ Galileo. Здесь тот же ассортимент: немытая картошка по Br1,08 и мытая фасованная по Br2,99 (к вечеру ее, кстати, всю расхватали).

Начали выбирать и разочаровались: мягкая картошка, долго не пролежит, много «глазков». На килограмм более-менее приличных клубней набрали, но качеством все же остались не очень довольны.

Заглянули в небольшую «Санту» формата «у дома» на ул. Волоха, 2. Покупатели жалуются, что картошка здесь бывает нечасто, а если и завозят, то выбрать не из чего.

Картошка, повидавшая жизнь, обойдется покупателю в Br1,1 за килограмм, и то если повезет набрать ее из испорченных остатков.

В других магазинах сети в этом районе также есть подобные проблемы — картошка не самого лучшего качества.

В «Санте» на ул. Грушевской, 21, товар также разочаровывает.

За Br1,1 за килограмм продается не самый лучший вариант: морщинистая картошка и с «глазками» — после чистки ничего и не останется.

Есть за ту же цену, но фасованная по 2-3 кг в сетке. Выглядит «живей».

Рядом магазин «Соседи» на пр. Дзержинского, 19.

Здесь немытая картошка также «грустная». За Br1,1 — порезанная, морщинистая и подпорченная.

Мытая картошка за свою цену (Br2,72) могла бы быть и лучше: есть кусочки клубней, с порезами и множеством «глазков».

А что в супермаркетах?

Например, в Green ГЦ Minsk Mall выбор куда лучше.

Здесь обычная картошка стоит по Br1,1 за килограмм. Правда, почти вся морщинистая, с плесенью. Набрать на килограмм не удалось.

Есть картошка мытая, фасованная в сетки по 4—5 кг. Претензий к качеству нет. А вот цена по сравнению с немытыми овощами кусается — Br2,59.

Рядом — картошка для запекания. Также хорошая. За мытые клубни придется заплатить Br2,3.

Нашли еще и отборную картошку с фасовкой примерно по 2 кг. Соответствует названию — довольно неплохая картошка. Цена, ожидаемо, выше: качественный овощ стоит Br2,85 за кило.

Заглянули в гипермаркет «Санта» в «Минск Мире». Нашли обычную картошку по Br1,1 за килограмм, которая выглядит не так уж плохо.

Есть некоторые вопросы по качеству, но в целом можно набрать себе картошку на ужин.

В гипермаркете «Евроопт» на пр. Дзержинского, 3б есть картошка нескольких видов.

Самый дешевый вариант — по Br1,08 — оставляет желать лучшего. Много зеленых клубней, мягких и морщинистых.

Есть за Br1,1. Не без дефектов, но уже лучше.

И «лакшери»-вариант за Br2,49 — мытая картошка, с некоторыми «глазками», но достаточно приличная. За хороший товар приходится платить в два раза больше.

В супермаркете «Алми» на ул. Притыцкого, 93, отмечают покупатели, с картошкой часто беда.

Под вечер выбрать было не из чего: остатки картошки за Br1,07 не привлекают покупателей.

«Снова без картошки! Да что же такое…» — жалуется женщина на кассе.

А что в службах доставки продуктов?

Посмотрели на ассортимент картошки и в крупных торговых сетях, где можно закупиться онлайн. Что интересно, практически на всех сайтах представлена только мытая картошка.

Так, в «Е-доставке» можно заказать клубни по цене от Br2,59 за килограмм (картошка для запекания). За Br2,99 — кило мытой картошки.

На сайте «Гиппо Market» ассортимент шире. Здесь можно найти и обычную немытую картошку по Br1,1 за кило.

Есть мытая красная (Br2,62) и мытая фасованная (за Br2,27 и Br2,74).

В онлайн-магазине Green есть только мытая картошка. Цены стартуют от Br2,39 и доходят до Br2,99.

Сколько стоит картошка на Комаровке?

Заглянули и на главный рынок страны. Здесь продается картошка для настоящих знатоков — с указанием сортов, а продавцы охотно рассказывают, для каких целей выбрать тот или иной сорт овоща.

Дефицитным товар на рынке действительно не назовешь — ассортимент широкий, запасы большие.

Средний ценник — Br3,5 за килограмм по-настоящему отборной картошки. Можно найти и дешевле — например, по Br3.

А кто-то продает и клубни на вид немного хуже, но зато по Br1,1.

«И все равно лучше, чем в магазинах», — говорит пенсионерка.

Фермеры отмечают, что никаких проблем с картошкой у них нет: всего в избытке, урожай был хороший. Почему же такая ситуация в магазинах, анализировать не берутся.

Делаем выводы

С картошкой в торговых сетях действительно есть проблемы. Очень часто клубни имеют нетоварный вид, а местами, особенно в магазинах формата «у дома», и вовсе наблюдаются проблемы с поставками качественного товара.

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