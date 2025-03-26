Генсек НАТО предупредил Путина 26.03.2025, 17:14

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Марк Рютте пообещал главе Кремля «сокрушительный ответ».

Генсек НАТО Марк Рютте однозначно высказался относительно того, как Альянс будет вести себя в случае возможного нападения на Польшу или другое государство-член блока.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Рютте сказал в среду на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском во время визита в Варшаву.

Генсек Альянса подчеркнул, что на море, в воздухе и на земле Польша является жизненно важным участником коллективной обороны НАТО.

«Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена Альянса, он встретится со всей силой этого жестокого Альянса. Наша реакция будет сокрушительной», — заявил Рютте.

Он добавил, что это должно быть «очень понятно Владимиру Владимировичу Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас».

Рютте подчеркнул, что трансатлантическое партнерство остается основой Альянса, и это не изменится.

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