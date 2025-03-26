У многих в Америке открываются глаза 2 Иван Яковина

26.03.2025, 17:32

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Иван Яковина

Что произошло в чате Signal с журналистом.

The Atlantic — это глыба американской высшей интеллектуальной мысли. Самые умные люди, толковые, разбирающиеся в общественно-политических науках, в основном, в вопросах безопасности, терроризма, в вопросах международной политики, международной экономики и так далее туда пишут статьи. Это, наверное, самый авторитетный американский журнал.

И вот главный редактор этого журнала Джеффри Голдберг, хотя не очень публичен, но все равно на бэкграунде его все знают. Он властитель дум американской политической, экономической элиты, элиты, связанной с безопасностью и так далее. И вот его добавляют в чат в Signal (там еще 18 человек помимо него было). И в этом чате начинают обсуждать бомбардировку Йемена. А в этом чате состоят люди с никами, совпадающими с именами внешнеполитического и военного разведывательного руководства США. То есть там глава ЦРУ, глава внешней разведки, глава Пентагона, советник по безопасности, советник по политическим вопросам Белого дома, вице-президент США — все в этом чате в Signal. Если кто не знает, это мессенджер, хоть он и засекречен, но все равно это просто коммерческий мессенджер.

Так вот, они там обсуждают эту предстоящую войну, и Голдберг понимает, что его туда, видимо, по ошибке включили, потому что там обсуждается суперсекретная, ультраважная информация, которую обычно в закрытой комнате только с глазу на глаз люди обсуждают, а тут они на всю Ивановскую площадку рассуждают о том, какие объекты будут бомбить, во сколько начнутся удары, какое оружие будет применяться для нанесения этих ударов.

В общем, Голдберг подождал, пока они там договаривались. Он подумал, что его кто-то разыгрывает, что его хотят подставить. Он никак не реагировал на все эти обсуждения. Но потом Пит Хегсет, глава Пентагона, написал, что через два часа начинаем бомбить Йемен. И Джеффри Голдберг сидит у телевизора и смотрит, действительно, через два часа начинаются бомбардировки Йемена. И он понимает, что это все не какая-то подстава, что это все было на самом деле, что его просто по ошибке добавили в чат военно-политического руководства США.

Это на самом деле крупнейший разведывательный, контрразведывательный провал в истории, наверное, Америки. Такого уровня некомпетентности, такого уровня безалаберности, непрофессионализма просто не было никогда. То есть, благодаря этой истории мы узнали, что американская администрация — это психически нездоровые люди, некомпетентные. Вот, например, тот же министр обороны Пит Хегсет — человек с интеллектом табуретки. И вот этот Пит Хегсет, в частности, рассказывал о том, как именно будут производиться бомбардировки. Он сказал, какие шпионы сидят в Йемене — назвал имена сотрудников ЦРУ. И вот этот Голдберг говорит — «у меня просто слов не было, я не мог поверить в реальность происходящего». Потому что Голдберг работал в сфере национальной безопасности, писал статьи на эту тему. И я вот, не Голдберг, но и я не могу тоже поверить в реальность происходящего, чтобы в Америке было настолько безрассудное, бестолковое руководство.

Но я что хочу сказать в этом смысле. Многое из того, что мы видим в Америке сейчас и воспринимаем это как злую волю, на самом деле это объясняется дебилизмом нынешней американской администрации. Там, к сожалению, действительно собрались крайне недалекие, некомпетентные, необразованные, просто тупые люди. Единственное их достоинство, это то, что они верны лично Дональду Трампу, они его облизывают, они его целуют, любят и носят на руках. Там, возможно, даже кого-то уволят за этот просчет, хотя я думаю, что скорее всего нет, потому что Трампу наплевать на это. Думаю, таких ситуаций будет много еще.

Но мы видим, насколько эта ситуация показывает, насколько некомпетентное американское руководство. Майкл Уолц, который собственно добавил этого Голдберга, советник по нацбезопасности Трампа. Роберт Кеннеди, который признался, что у него в мозгу жил червяк долгое время, ну и так далее. К сожалению, мы с таким будем сталкиваться еще часто, я подозреваю. Как с этим бороться — не знаю, наверное, надо просто переждать.

После этой истории у многих в Америке открываются глаза, они начинают понимать, что представляет собой руководство США. И поэтому я думаю, сейчас у многих будет повод задуматься о том, что правильно ли они сделали, выбрав Дональда Трампа президентом США.

Иван Яковина, New Voice

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