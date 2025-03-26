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«Разве мороженое может так делать?»

  • 26.03.2025, 17:40
«Разве мороженое может так делать?»

Белорус купил мороженое известной марки и удивился тому, что с ним произошло за 12 часов.

Мужчина рассказал в TikTok историю о том, как купил сыну мороженое, а после 12 часов в миске оно превратилось в кашу. Видео набрало более 50 тысяч просмотров за несколько дней, под ним оставили сотни комментариев, пишет «Зеркало».

Белорус рассказал, что купил сыну мороженое бренда «Брест-Литовск», тот пошел спать, и продукт остался в миске на 12 часов. С его слов, в итоге мороженое не растаяло, а только выделилась вода и осталась «каша».

«Разве такое мороженое может так делать? Из чего его производят, это мороженое? — задавался вопросами мужчина. — Из чего надо делать мороженое, чтоб 12 часов прошло, а оно не растворилось, даже не растаяло?»

Популярные комментарии под видео такие:

• «Брест-Литовск» — это бренд и всего. Не покупаю. Пусть Брест кушает».

• «Это нефть, пальмовое масло — и во все молоко, и во всю молочку у нас уже добавляют не афишируя — тайно, скрыто».

• «Отличное мороженое с высоким содержанием сливок и молочных жиров».

• «А сливки должны были растаять и превратиться в молоко?»

• «Взбейте сливки и оставьте — получится то же самое. Взбитые сливки не могут растаять».

• «Раньше мороженое растекалось, когда таяло».

• «Так порошковая продукция так себя и ведет».

@user415283133586 #MLBBGoldenMonth #MLBBGetItFree #MLBB #беларусь#белорусскоепроизводство#брестлитовск#мороженое ♬ оригинальный звук - Виталий Ш

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