«Разве мороженое может так делать?»
- 26.03.2025, 17:40
Белорус купил мороженое известной марки и удивился тому, что с ним произошло за 12 часов.
Мужчина рассказал в TikTok историю о том, как купил сыну мороженое, а после 12 часов в миске оно превратилось в кашу. Видео набрало более 50 тысяч просмотров за несколько дней, под ним оставили сотни комментариев, пишет «Зеркало».
Белорус рассказал, что купил сыну мороженое бренда «Брест-Литовск», тот пошел спать, и продукт остался в миске на 12 часов. С его слов, в итоге мороженое не растаяло, а только выделилась вода и осталась «каша».
«Разве такое мороженое может так делать? Из чего его производят, это мороженое? — задавался вопросами мужчина. — Из чего надо делать мороженое, чтоб 12 часов прошло, а оно не растворилось, даже не растаяло?»
Популярные комментарии под видео такие:
• «Брест-Литовск» — это бренд и всего. Не покупаю. Пусть Брест кушает».
• «Это нефть, пальмовое масло — и во все молоко, и во всю молочку у нас уже добавляют не афишируя — тайно, скрыто».
• «Отличное мороженое с высоким содержанием сливок и молочных жиров».
• «А сливки должны были растаять и превратиться в молоко?»
• «Взбейте сливки и оставьте — получится то же самое. Взбитые сливки не могут растаять».
• «Раньше мороженое растекалось, когда таяло».
• «Так порошковая продукция так себя и ведет».
@user415283133586 #MLBBGoldenMonth #MLBBGetItFree #MLBB #беларусь#белорусскоепроизводство#брестлитовск#мороженое ♬ оригинальный звук - Виталий Ш