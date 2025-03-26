Россияне больше не хотят вернуться в СССР 7 26.03.2025, 17:49

4,198

Пропаганда Кремля дала сбой.

Российская пропаганда в виде прославления СССР и критики демократических реформ не смогла достичь значительного эффекта. Доля россиян, которые хотят возвращения к советской эпохе до начала реформ Михаила Горбачева, достигла минимального уровня за всю современную историю России. Как пишет «Корреспондент», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте 2025 года Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Так, лишь 37% россиян согласны с мнением, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось так, как было до перестройки 1985 года. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2021 году, на 17 пунктов меньше, чем в 2000 году, и на 21 пункт меньше, чем в 1995 году.

Тогда как 48% опрошенных не согласны с восстановлением советских порядков и не хотят возвращения к тому режиму. Впервые с момента проведения таких опросов количество тех, кто поддерживает сохранение позднесоветской эпохи без радикальных изменений, опустилось ниже количества сторонников реформ.

Вместе с тем большинство россиян, а именно 61%, считают, что перестройка, которая сопровождалась введением свободы слова и демократизацией общества, принесла больше негативного, чем позитивного. Однако почти такое же количество - 62% - признает необходимость этих реформ, хотя они были проведены «недостаточно разумно» и «незамысловато» - такой ответ дали 49% респондентов.

Интересно, что количество тех, кто считает, что именно они и их семьи выиграли от перестройки, растет. Сейчас этот показатель составляет 31% по сравнению с 24% в 2010 году, 17% в 2000-м и всего лишь 12% в 1999 году.

Эксперты считают, что ностальгия по «стабильности» и привычному укладу жизни, которая ранее доминировала в оценках «времен перестройки», постепенно смещается на осознание необходимости социальных изменений. Россияне якобы начинают понимать, что изменения являются единственным путем к обновлению и возможности построить общество, в котором они хотят жить.

Перестройка, объявленная последним советским генсеком Михаилом Горбачевым в 1985 году, предусматривала постепенный демонтаж плановой экономики. Предприятия получили больше самостоятельности, появились кооперативы, тогда как внешняя политика изменила курс, что положило конец десятилетиям холодной войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com