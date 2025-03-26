Россияне больше не хотят вернуться в СССР

Россияне больше не хотят вернуться в СССР7
- 26.03.2025, 17:49
- 4,198
Пропаганда Кремля дала сбой.
Российская пропаганда в виде прославления СССР и критики демократических реформ не смогла достичь значительного эффекта. Доля россиян, которые хотят возвращения к советской эпохе до начала реформ Михаила Горбачева, достигла минимального уровня за всю современную историю России. Как пишет «Корреспондент», об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте 2025 года Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Так, лишь 37% россиян согласны с мнением, что было бы лучше, если бы в стране все оставалось так, как было до перестройки 1985 года. Это на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2021 году, на 17 пунктов меньше, чем в 2000 году, и на 21 пункт меньше, чем в 1995 году.
Тогда как 48% опрошенных не согласны с восстановлением советских порядков и не хотят возвращения к тому режиму. Впервые с момента проведения таких опросов количество тех, кто поддерживает сохранение позднесоветской эпохи без радикальных изменений, опустилось ниже количества сторонников реформ.
Вместе с тем большинство россиян, а именно 61%, считают, что перестройка, которая сопровождалась введением свободы слова и демократизацией общества, принесла больше негативного, чем позитивного. Однако почти такое же количество - 62% - признает необходимость этих реформ, хотя они были проведены «недостаточно разумно» и «незамысловато» - такой ответ дали 49% респондентов.
Интересно, что количество тех, кто считает, что именно они и их семьи выиграли от перестройки, растет. Сейчас этот показатель составляет 31% по сравнению с 24% в 2010 году, 17% в 2000-м и всего лишь 12% в 1999 году.
Эксперты считают, что ностальгия по «стабильности» и привычному укладу жизни, которая ранее доминировала в оценках «времен перестройки», постепенно смещается на осознание необходимости социальных изменений. Россияне якобы начинают понимать, что изменения являются единственным путем к обновлению и возможности построить общество, в котором они хотят жить.
Перестройка, объявленная последним советским генсеком Михаилом Горбачевым в 1985 году, предусматривала постепенный демонтаж плановой экономики. Предприятия получили больше самостоятельности, появились кооперативы, тогда как внешняя политика изменила курс, что положило конец десятилетиям холодной войны.