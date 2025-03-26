В Беларуси пропадают ИП 1 26.03.2025, 17:57

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Об этом говорит даже официальная статистика.

По официальным данным Белстата, за год количество индивидуальных предпринимателей в Беларуси сократилось на 6,4%.

По состоянию на 1 марта 2025 года в Беларуси было зарегистрировано 235 423 ИП. На аналогичную дату 2024 года их было 251 565.

Все меньше предпринимателей становится во всех регионах страны, но больше всего – в Минске: на 6643 (на 1 марта 2025 года – 61 524 ИП, в 2024 году – 68 167).

Сокращение численности ИП затронуло все основные отрасли экономики Беларуси. Самое большое уменьшение наблюдается в сфере информации и связи – на 15,7%. Далее идет профессиональная научная и техническая деятельность – там сокращение составило 12,2%.

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