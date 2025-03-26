Опубликован полный текст утечки из чата топ-чиновников США в Signal

Опубликован полный текст утечки из чата топ-чиновников США в Signal2
- 26.03.2025, 17:59
- 3,404
Администрация Трампа отрицала, что в переписке есть секретная информация.
Журнал The Atlantic в среду опубликовал, как утверждается, полный текст переписки высокопоставленных американских чиновников, включая главу Пентагона и вице-президента США, в групповом чате мессенджера Signal, в который по ошибке оказался включен главный редактор издания Джеффри Голдберг, сообщает «Радио Свобода».
В переписке, в частности, содержатся такие данные, как время американских ударов по йеменским хуситам и типы использованных для этих ударов самолётов, а также предварительная информация о результатах ударов.
В публикации The Atlantic отмечается, что издание решило обнародовать переписку, так как администрация президента Дональда Трампа неоднократно отрицала наличие в ней какой-либо секретной информации.
Новую публикацию администрация пока не комментировала.