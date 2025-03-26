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Опубликован полный текст утечки из чата топ-чиновников США в Signal

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  • 26.03.2025, 17:59
  • 3,404
Опубликован полный текст утечки из чата топ-чиновников США в Signal

Администрация Трампа отрицала, что в переписке есть секретная информация.

Журнал The Atlantic в среду опубликовал, как утверждается, полный текст переписки высокопоставленных американских чиновников, включая главу Пентагона и вице-президента США, в групповом чате мессенджера Signal, в который по ошибке оказался включен главный редактор издания Джеффри Голдберг, сообщает «Радио Свобода».

В переписке, в частности, содержатся такие данные, как время американских ударов по йеменским хуситам и типы использованных для этих ударов самолётов, а также предварительная информация о результатах ударов.

В публикации The Atlantic отмечается, что издание решило обнародовать переписку, так как администрация президента Дональда Трампа неоднократно отрицала наличие в ней какой-либо секретной информации.

Новую публикацию администрация пока не комментировала.

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