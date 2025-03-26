Только 1 из 10 человек сможет узнать страну по черно-белому силуэту в этом тесте

Только 1 из 10 человек сможет узнать страну по черно-белому силуэту в этом тесте11
- 26.03.2025, 18:16
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Даже те, кто сдал географию на «отлично», ошибаются.
Считается, что любой взрослый человек должен уметь отличать страны хотя бы по их форме. Но статистика говорит другое: даже те, кто сдал географию на «отлично», ошибаются в этом тесте, пишет «Вокруг света» .
Границы на картах часто запоминаются искаженными, особенно если вы не смотрели на них давно. Проверьте, насколько хорошо работает ваша зрительная память.
Не переживайте, если ошибетесь — это не экзамен, а игра. Но если угадаете все — вы точно топографический гений!
Так что это за страна? Свой ответ напишите в комментариях.