«Можно на такси ездить каждый день» 1 26.03.2025, 18:43

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Белоруска подсчитала, сколько придется переплатить за взятую в кредит новую Geely.

Какую сумму придется переплатить за купленный в кредит новый седан белорусско-китайской марки Geely? Белорусская блогерка поделилась в TikTok подробными расчетами, а подписчики предложили варианты, как эту сумму уменьшить, пишет Telegraf.

Для расчетов девушка взяла самый недорогой вариант седана Geely Emgrand в комплектации Standard plus. Его базовая стоимость, указанная на сайте производителя, 57,6 тыс. рублей. На эту модель многие белорусские банки сегодня предлагают автокредит на 10 лет, причем процентная ставка в течение срока кредитования меняется. В рассмотренном автором видео варианте первые 3 года (так называемый грейс-период) действует льготная ставка в 10%, а затем ставка возрастает до 16%.

В своих расчетах девушка также заложила первоначальный взнос из собственных накопленных средств — 18 тыс. рублей, то есть кредит ей нужно было бы взять на сумму почти в 40 тыс. рублей. Размер ежемесячных выплат процентов по кредиту и погашения основной суммы кредита в течение первых трех лет, согласно расчетам, идет на уменьшение — с первоначальных 669 рублей до 575 рублей. А вот первый платеж по окончании грейс-периода, по стандартной ставке в 16%, как оказалось, будет даже больше первоначального — 711 рублей. Дальше выплаты также пойдут на уменьшение. Последние платежи будут в районе 350 рублей.

В результате, к моменту погашения кредита стоимость машины возрастет почти вдвое — до 98 464 рублей, то есть переплата составить более 40 тыс. рублей.

Многие зрители назвали эти суммы «реально страшными», отметив, что за эти же деньги «можно купить 3 б/у иномарки, которая каждая переживет эту Geely в пять раз».

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