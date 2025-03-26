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Sky News: Россия нарушила по меньшей мере 190 соглашений

  • 26.03.2025, 18:55
Sky News: Россия нарушила по меньшей мере 190 соглашений

Самое большое нарушение — Будапештский меморандум.

Военный аналитик издания Sky News подсчитал, что страна-агрессор Россия нарушила по меньшей мере 190 соглашений. Утром в среду, 26 марта, президент США Дональд Трамп признал, что РФ может затягивать переговоры о прекращении огня.

Телеканал отметил, что одним из важнейших для Украины были Минские соглашения 2014 года, подписанные с целью прекращения боевых действий после вторжения России в Крым в феврале того же года. Это соглашение агрессор также нарушил.

«Самым большим из всех [нарушением соглашений], я считаю, был 1994 год, Будапештский меморандум, когда Украина отказалась от своего ядерного оружия, унаследованного от старого Советского Союза, и Украина была единственной страной, которая могла его использовать», — считает военный аналитик Майкл Кларк.

Как добавил аналитик, другими странами, которые отказались от ядерного оружия, были Казахстан и Беларусь.

«Они фактически не могли ничего сделать с оружием, которое получили в наследство. Но Украина имела необходимый опыт. Она могла бы создать собственный ядерный арсенал, который реально работал бы, если бы решила это сделать. Но в 1994 году она отказалась от этого в обмен на гарантии безопасности», — написал Кларк.

Однако, он добавил, что российский диктатор Владимир Путин в вопросах, касающихся собственной выгоды, более последователен в соблюдении соглашений.

Кларк отметил, что когда Газпром поставлял газ в Европу, «они всегда придерживались контрактов, всегда — вплоть до 2008 года».

Однако после этого Путин вступил в свою «агрессивную фазу», и каждую зиму манипулировал вопросом изоляции Украины и украинских газопроводов от общеевропейской системы поставок.

Ранее 26 марта Трамп предположил, что Россия затягивает заключение соглашения о прекращении огня с Украиной. Президент США также добавил, что он сам прибегал к такой тактике в бизнесе на протяжении многих лет.

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