Минчанин нашел способ кататься на каршеринге до того, как исполнилось 18 26.03.2025, 19:04

Что было дальше.

На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 17-летнего ранее судимого минчанина, которого обвиняют в угоне, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Центрального района столицы. Парень катался на каршеринге вместе с друзьями.

Парень вместе со знакомым разместили в одной из групп в мессенджере объявление. Мол, ищут человека, имеющего водительские права, — чтобы тот за деньги завел на свое имя аккаунт в приложении каршеринга. Это требовалось якобы для получения бонуса при регистрации нового пользователя. Данные карты для оплаты у юношей уже были.

Желающий нашелся быстро. Он ввел свои данные и указал реквизиты чужой карты, прислал информацию для входа в аккаунт. Однако денег за это мужчина так и не получил — приятели изначально не собирались ему ничего платить.

После друзья попробовали взять в аренду автомобиль, но не прошли идентификацию по фото и больше попыток не предпринимали. Однако спустя несколько месяцев парню все же удалось взять напрокат внедорожник. Он сделал круг по району, а после позвонил приятелю, предложив покататься по городу. О том, что авто каршеринговое, не говорил, а на кузове не было наклеек.

На протяжении нескольких дней парень регулярно катался, используя чужие данные. Иногда он передавал руль такому же несовершеннолетнему приятелю, который в одну из поездок незначительно повредил кузов о лестницу. Оставив авто на месте происшествия, товарищи уехали.

Спустя несколько дней парень снова пригласил приятелей покататься. Приехал на машине уже другой марки, соврав, что оно принадлежит его другу. После засобирался домой, разрешив знакомым еще немного поколесить по ночной столице. Вскоре они сообщили ему, что повредили авто, столкнувшись со скамейкой. Юноша приехал и припарковал машину в другом дворе.

Утром подростка задержали. В отношении него возбудили очередное уголовное дело.

Выяснилось, что он обучается в училище закрытого типа, в июне 2024 года привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот средств платежа.

Ему предъявлено обвинение в угоне (ч. 1 ст. 214 УК). Вину подросток полностью признал, в содеянном раскаялся. Данной статьей предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

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