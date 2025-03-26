До +14°С обещают в Беларуси 27 марта

До +14°С обещают в Беларуси 27 марта1
- 26.03.2025, 19:21
Местами дожди и туман.
В Беларуси 27 марта прогнозируется преимущественно облачная погода, местами с дождями. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Дожди пройдут временами ночью и утром, днем кратковременные дожди ожидаются по восточной половине. В ночные и утренние часы местами может быть слабый туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха минимальная ночью составит 1-7 градусов со знаком плюс, максимальная днем - 7-12, по югу до 14 градусов тепла.