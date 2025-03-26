Эстония лишила граждан Беларуси избирательных прав на местном уровне 5 26.03.2025, 19:38

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Парламент Эстонии принял поправки в Конституцию.

Парламент Эстонии (Рийгикогу) 26 марта принял поправки в Конституцию, лишающие граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах.

За изменения в конституцию проголосовали 92 члена парламента, против — семеро.

Согласно действующему законодательству, кроме граждан Эстонии и ЕС в местных выборах могут участвовать иностранцы, проживающие в Эстонии на основании разрешения на долгосрочное или постоянное проживание, которым на день выборов исполнилось 16 лет и постоянное место жительства которых находится на территории соответствующей сельской волости или города.

Теперь голосовать на местных выборах Эстонии не смогут никакие граждане третьих стран, в том числе Беларуси. Право голоса на муниципальных выборах останется только у граждан Эстонии и Евросоюза.

На выборах осенью 2025 года лица без гражданства, то есть обладатели серых паспортов, еще смогут проголосовать, а в дальнейшем право голоса лишаться и они.

Согласно данным Департамента статистики Эстонии на 1 января 2024 года в Эстонии проживали 11 402 белоруса.

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