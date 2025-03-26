Белорусский форвард нанес самый мощный бросок «регулярки» КХЛ-2024/2025
- 26.03.2025, 19:48
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Пущенная белорусом шайба разогналась до 176.2 км в час.
Белорусский форвард ЦСКА Иван Дроздов стал автором самого сильного броска в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ. Он исполнил рекордный выстрел 17 февраля на 47-й минуте матча против «Сочи», когда пущенная белорусом шайба разогналась до 176.2 км в час, сообщает официальный сайт КХЛ.
Второе место в этой номинации у защитника СКА Александра Никишина (175.1 км в час), третье – у нападающего нижегородского «Торпедо» Дмитрия Кагарлицкого (173.9 км в час).