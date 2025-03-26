ВСУ отбили наступление и уничтожили пять бронемашин оккупантов возле Волчанска 1 26.03.2025, 20:16

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Украинские бойцы дали отпор российским оккупантам в районе Волчанска. Они отбили очередное наступление врага, уничтожив технику и солдат РФ.

Об этом сообщает Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

По данным ОСГВ, возле Волчанска свое мастерство продемонстрировали пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Sky riders». Совместно с другими подразделениями они успешно остановили штурм оккупантов.

«В результате боевой работы было уничтожено: МТ-ЛБ - 5 единиц и 11 оккупантов - 200», - отметили в группировке войск «Хортица».

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