ВСУ отбили наступление и уничтожили пять бронемашин оккупантов возле Волчанска

ВСУ отбили наступление и уничтожили пять бронемашин оккупантов возле Волчанска1
- 26.03.2025, 20:16
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Украинские бойцы дали отпор российским оккупантам в районе Волчанска. Они отбили очередное наступление врага, уничтожив технику и солдат РФ.
Об этом сообщает Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».
По данным ОСГВ, возле Волчанска свое мастерство продемонстрировали пилоты разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «Sky riders». Совместно с другими подразделениями они успешно остановили штурм оккупантов.
«В результате боевой работы было уничтожено: МТ-ЛБ - 5 единиц и 11 оккупантов - 200», - отметили в группировке войск «Хортица».