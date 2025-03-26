Король Великобритании Чарльз III посвятил в рыцари легендарного актера и писателя Стивена Фрая 26.03.2025, 20:29

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Фотофакт.

Король Великобритании Чарльз III посвятил известного актера и писателя Стивена Фрая в рыцари бакалавры. Это знаменательное событие произошло вчера в Виндзорском дворце, о чем королевская семья сообщила в официальном аккаунте в Инстаграме.

Популярный актер и активист Стивен Фрай был удостоен рыцарского звания от короля Великобритании за вклад в сферу психического здоровья, экологии и благотворительности.

«В Виндзорском замке сэр Стивен Фрай был посвящен королем в рыцари-бакалавры. Эта честь была оказана ему в знак признания его заслуг в повышении осведомленности о психическом здоровье, охране окружающей среды и благотворительности», - говорится в сообщении.

Кроме Фрая, на церемонии также были отмечены известные британские спортсменки Поппи Маскилл, Дина Ашери-Смит и Эми Трюсдейл.

Стивен Фрай является последовательным сторонником Украины: с начала полномасштабного вторжения он выразил поддержку украинскому народу в его борьбе с российскими оккупантами, стал амбассадором платформы UNITED24.

В 2023 году Фрай побывал в Украине и снял об увиденном документальную ленту «Стивен Фрай едет в Украину» (Stephen Fry into Ukraine), которая вышла на канале Фрая Planet Fry на YouTube.

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