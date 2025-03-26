ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов в Харьковской области 26.03.2025, 21:04

Видео.

В Харьковской области украинские бойцы поразили БТР, пять грузовиков, две пушки и легковое авто оккупантов. Работу FPV-дронов зафиксировали на видео.

Об этом сообщает Telegram оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Как сообщается, пилоты FPV-дронов 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» точными ударами отработали по вражеской бронетехнике, лишив оккупантов нескольких бронемашин.

В результате боевой работы были поражены: «Урал», пять грузовиков, две пушки, БТР и легковой автомобиль.

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