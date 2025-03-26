Украинский пилот F-16: Более 80% ракет попадают в цель 26.03.2025, 21:19

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Воздушные силы опубликовали первое интервью украинского летчика, который освоил американский истребитель.

Воздушные силы опубликовали первое интервью украинского летчика, который освоил истребитель F-16. Он делится опытом боевых вылетов, тактикой ведения боя и секретами слаженной работы экипажа, который мастерски освоил западную авиатехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В интервью пилот F-16, имя которого не называют из соображений безопасности, рассказал, что постоянно выполняет полеты на воздушную разведку объектов и войск россиян. Почти каждый день выполняет не один и не два полета на поражение противника за линией боевого соприкосновения, на территории Российской Федерации, на территории, временно оккупированные россиянами.

Пилот добавил, что эффективность использования западной техники украинскими военными, как наземной, так и воздушной, очень высока. Почти каждая ракета приходит в цель.

«Когда я говорю «почти каждая», то это на самом деле почти каждая - это не четыре из восьми, это более 80% выпущенных нами ракет приходят в цель и уничтожают как «Шахеды», так и крылатые ракеты — что морского, что воздушного, что наземного базирования», - рассказал летчик.

Цели пилотам заблаговременно известны. По словам летчика, украинская разведка работает достаточно неплохо. Летчики получают все необходимые данные.

«Наши силы разведки очень быстро адаптируются. Мы получаем эти все данные, данные довольно актуальны. Если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко», - подчеркнул пилот F-16.

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