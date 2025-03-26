Белорусский бренд выпустил коллекцию часов, посвященную Василю Быкову 1 26.03.2025, 21:30

Василь Быков

Фотофакт.

Бренд «Луч» представил новую коллекцию часов. Она называется «Личность. Василь Быков» и посвящена 101-летию легендарного литератора.

Производитель утверждает, что дизайн часов передает «сдержанность и глубину мысли писателя, отражая стойкость, смелость и силу слова, находящего отклик в поколениях».

«Эта коллекция – дань творческому наследию Василия Быкова и его глубокому гуманизму. Через свои произведения он раскрывал суть человеческой природы, заставляя читателя задуматься о нравственном выборе, чести и ответственности», – рассказали на Минском часовом заводе.

Отсюда и определенные изображения на циферблате. Например, крылья. Их принято считать символом свободы и надежды.

Интересна и гравировка на корпусе. Она отсылает к колючей проволоке, символизирующей ограничения и испытания, которые пришлось пережить героям произведений Быкова.

В коллекции две модели – черного и серого цветов. Всего 200 экземпляров – каждой по 100.

При выпуске этих часов использовали легендарный механизм 1801.1.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, ремешок – из натуральной кожи с полукруглой серебряной пряжкой и фирменной гравировкой.

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