Зеленский: Истребителей Mirage будет больше
- 26.03.2025, 22:30
Об этом президент Украины заявил после переговоров с Макроном.
Украина получит от Франции больше истребителей Mirage.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский поблагодарил Макрона за предоставленные истребители Mirage. По словам украинского президента, они уже стали частью воздушного щита Украины.
Он отметил, что французские истребители помогают в первую очередь защищаться от «Шахедов» и других ударных дронов, которые запускают россияне.
«Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage», - добавил президент Украины.