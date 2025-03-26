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Зеленский: Истребителей Mirage будет больше

  • 26.03.2025, 22:30
Зеленский: Истребителей Mirage будет больше

Об этом президент Украины заявил после переговоров с Макроном.

Украина получит от Франции больше истребителей Mirage.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский поблагодарил Макрона за предоставленные истребители Mirage. По словам украинского президента, они уже стали частью воздушного щита Украины.

Он отметил, что французские истребители помогают в первую очередь защищаться от «Шахедов» и других ударных дронов, которые запускают россияне.

«Мы проговорили, что будем увеличивать количество Mirage», - добавил президент Украины.

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