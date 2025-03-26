Соболенко стала в один ряд с Хингис, Граф и Сереной Уильямс 4 26.03.2025, 22:40

1,580

Арина Соболенко

Какой рекорд покорился белорусской теннисистке.

Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко стала четвертой теннисисткой в истории, которой в один сезон удалось дойти до полуфинала Australian Open, Индиан-Уэллс и Майами в ранге первой ракетки мира, подсчитали статистики OptaAce.

Таким образом, Соболенко стала в один ряд с великими теннисистками. Ранее такого добивались Штеффи Граф (1994), Мартина Хингис (1998, 2000, 2001) и Серена Уильямс (2015).

Но главное в теннисе — не полуфиналы, а победы в финалах. Арина Соболенко в этом сезоне не смогла выиграть Australian Open и турнир в Индиан-Уэллсе, но может победить в Майами. В полуфинале она сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com