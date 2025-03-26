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Соболенко стала в один ряд с Хингис, Граф и Сереной Уильямс

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  • 26.03.2025, 22:40
  • 1,580
Соболенко стала в один ряд с Хингис, Граф и Сереной Уильямс
Арина Соболенко

Какой рекорд покорился белорусской теннисистке.

Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко стала четвертой теннисисткой в истории, которой в один сезон удалось дойти до полуфинала Australian Open, Индиан-Уэллс и Майами в ранге первой ракетки мира, подсчитали статистики OptaAce.

Таким образом, Соболенко стала в один ряд с великими теннисистками. Ранее такого добивались Штеффи Граф (1994), Мартина Хингис (1998, 2000, 2001) и Серена Уильямс (2015).

Но главное в теннисе — не полуфиналы, а победы в финалах. Арина Соболенко в этом сезоне не смогла выиграть Australian Open и турнир в Индиан-Уэллсе, но может победить в Майами. В полуфинале она сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

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