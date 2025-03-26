Белорус воровал одежду в одном регионе страны, а продавал в другом 26.03.2025, 23:02

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Чем закончился бесплатный шопинг.

В Могилеве сотрудники магазина одежды обратились в милицию с жалобой на исчезновение товара, сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Как выяснилось, 55-летний житель Оршанского района устроил себе бесплатный шопинг.

Мужчина регулярно заходил в магазины и брал вещи. В примерочной он ловко прятал их под куртку. Так он вынес одежду более чем на тысячу рублей, а все украденное продавал на рынке у себя дома.

Интересно, что это не первый «модный подвиг» мужчины – он совершал подобное и раньше. Возбуждено уголовное дело.

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