Макрон объяснил, какими будут силы сдерживания в Украине 1 26.03.2025, 23:11

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Эммануэля Макрона

Франция рассматривает «пацифистский подход».

Франция рассматривает пацифистский подход к гарантиям безопасности Украины. План предусматривает размещение международного контингента в мирных зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Это может быть миротворческая операция с мандатом ООН. Но когда мы говорим о контингенте, речь не идет о линии фронта. Потому что линия будет проведена по результатам мирных переговоров», - пояснил Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что завтра планируется обсудить механизм мониторинга перемирия между Россией и Украиной. В то же время планируется рассмотрение вопроса о составе контингента, который будет действовать на линии контакта.

По его словам, разработанный механизм сможет действовать, как только будет установлено прекращение огня.

«Но когда мы будем о контингенте reinsurance, обеспечение гарантий безопасности. Мы говорим, если у России появится через 3-5 лет завоевать Украину, чтобы не повторить ошибки прошлого. Что мы сделаем для Украины? Мы будем работать, чтобы усилить ее армию». - заметил он.

Однако Макрон сразу пояснил, что термин reinsurance означает, что на базах в Украине будут стоять контингенты, которые будут готовы, чтобы обеспечивать участки второго эшелона в мирной зоне.

«Они не будут на линии фронта, но будут значительными силами сдерживания в стратегических местах. Они смогут обучать военных Украины, обеспечивать определенную логистику. И это сигнал, что если будет новая атака против Украины, то будут атакованы не только ВСУ, а также наш развернутый контингент», - пояснил президент.

Он отметил, что в случае прямого конфликта международный контингент будет получать указания от генштабов своих стран. И хотя эти силы не будут находиться на передовой, они будут выполнять роль гарантов безопасности на территории Украины.

"Это пацифистский подход. И единственная, кто может погрузить эту ситуацию в конфликт, это Россия, если снова задумает пойти на агрессию. Вот четкие рамки, в которых мы сейчас продвигаемся. Исходным текстом будет франко-британский текст, и потом в рамках этого текста мы будем брать на себя обязательства. Эти карты будут на руках у европейцев и украинцев на момент переговоров", - подытожил Макрон.

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