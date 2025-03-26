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Макрон отверг требования России ослабить санкции для перемирия в Черном море

  • 26.03.2025, 23:54
Макрон отверг требования России ослабить санкции для перемирия в Черном море
Эмманюэль Макрон

Президент Франции заявил, что поддерживает концепцию «мир благодаря силе».

Франция выступает против условий для установления перемирия в Черном море, на которое согласились Украина и Россия по итогам переговоров с США в Саудовской Аравии.

Как сообщает «Европейская правда», об этом французский президент Эмманюэль Макрон сказал в Париже на совместной пресс-конференции с украинским визави Владимиром Зеленским 26 марта.

Макрон напомнил, что именно Россия превратила Черное море в театр боевых действий, подорвала коммерческие пути и поставила их безопасность под угрозу.

«Я полностью поддерживаю концепцию «мир благодаря силе», которую предложил американский президент. Но, насколько я знаю, это концепция не означает снятие санкций перед тем, как мы проверили, что все действует», – добавил он.

По словам французского президента, в нынешней ситуации есть жертва агрессии, которая готова принять прекращение огня без всяких условий, «а с другой стороны – агрессор, который уже начинает выдвигать условия для того, чтобы, так сказать, не принимать это (прекращение огня. – Ред.)».

«Поэтому вопрос санкций наступит, когда мы рассмотрим его. Но этот вопрос пока не ко времени. Он будет (актуален. – Ред.), когда будет идти речь об устойчивом мире», – добавил он.

В то же время Макрон сказал, что в случае, если Россия заявит об отходе к международно признанным границам Украины, «все санкции будут сняты».

«То есть это все – вопрос снятия санкций – зависит от самого выбора России соответствовать нормам международного права», – подытожил он.

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