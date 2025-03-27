Украина представила новый секретный дрон «Катран» 14 27.03.2025, 8:17

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Он уничтожает цели в море, на земле и в воздухе.

Украинские инженеры создали морской беспилотник нового поколения под названием «Катран». Он имеет значительно больше возможностей, чем его предшественники. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, «Катран» является разработкой украинской компании Military Armored Company HUB.

«Информация о миссиях с этим дроном засекречена, но он стал настоящим геймченджером на море», — сообщил министр.

Беспилотник оснащен торпедами, миниганом, пулеметом, переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) и другим оружием. Дрон «спокойно преодолевает» расстояние в более 1 000 километров, наносит удары и выполняет разведывательные миссии.

«Катрану» не нужен отдельный РЭБ, он также имеет встроенную систему автоматического распознавания угроз и отстрела ловушек, уверяет Федоров.

«Это супертехнология, которая задает новый стандарт ведения войны. Горжусь украинским разработчиками из кластера Brave1 — вы создаете уникальные технологии не только для Украины, но и для мира», — добавил министр.

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