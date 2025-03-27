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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на территории РФ

  • 27.03.2025, 3:44
ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на территории РФ

Ликвидирован командир 1-го батальона 9-го мотострелкового полка ВС РФ.

Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в районе Викторовка — Успеновка, что в Курской области РФ.

Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.

«Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка — Успеновка, что на территории РФ», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го мотострелкового полка.

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