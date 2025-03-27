ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на территории РФ
- 27.03.2025, 3:44
Ликвидирован командир 1-го батальона 9-го мотострелкового полка ВС РФ.
Силы обороны Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт российских войск в районе Викторовка — Успеновка, что в Курской области РФ.
Об этом сообщает Telegram Генерального штаба ВСУ.
«Силы обороны Украины успешно поразили и уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии в районе Викторовка — Успеновка, что на территории РФ», - говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, среди ликвидированного личного состава оккупантов был и командир 1-го батальона 9-го мотострелкового полка.