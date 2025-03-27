Зеленский: Путин скоро умрет — это факт 27.03.2025, 8:06

Президент Украины рассказал о страхах главы Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин больше всего боится потерять свою силу, однако это неизбежно произойдет из-за смерти диктатора.

Об этом он заявил в интервью Eurovision News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, чего больше всего боится Путин, Зеленский выделил три вещи. По его мнению, российский диктатор в первую очередь боится своего общества.

«Дестабилизация его общества - это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять - он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории», - отметил президент Украины.

Он добавил, что на этот страх Путина могут повлиять западные партнеры Украины если будут сильными и захотят продемонстрировать свои реальные силы.

«И если они будут давить на Путина, у него будет дестабилизация общества, он будет бояться этого», - добавил Зеленский.

Второе, чего боится диктатор, по словам Зеленского, - это потерять свою силу.

«Это также и от стабильности общества зависит, но зависит и от его лет. Он умрет скоро, это факт, - и все закончится. То есть его вопрос он может закончить до того, как закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится», - заявил президент Украины.

А третий самый большой страх Путина, по мнению Зеленского, - наедине остаться.

«Все-таки изолировать Путина с точки зрения политики не удалось до конца... И очень важно, чтобы США не помогали ему выходить из изоляции, потому что это опасно», - резюмировал украинский президент.

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