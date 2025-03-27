закрыть
27 марта 2025, четверг, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил о вводе пошлины на все автомобили, ввозимые в США

6
  • 27.03.2025, 8:10
  • 4,368
Трамп заявил о вводе пошлины на все автомобили, ввозимые в США

Но будет одно исключение.

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что вводит 25% тариф на все автомобили, которые ввозятся в Соединенные Штаты. В то же время есть условие, при котором пошлина не будет действовать.

Об этом сообщает NBC News.

По словам американского лидера, он ожидает, что автопроизводители перенесут производство в США и построят новые предприятия или же расширять существующие. При чем в такой ситуации пошлина действовать не будет.

«Если вы производите своей автомобиль в США, то тарифа не будет», - пояснил Трамп.

Он также раскритиковал компании, которые за последние десятилетия открыли заводы в Канаде и Мексике, утверждая, что это произошло за счет американских рабочих. Как отметил президент США, пошлины вступят в силу 2 апреля и будут «постоянными».

После заявление акции ведущих автопроизводителей США на внебиржевых торгах редко упали. В частности, акции Ford Motor снизились на 2%, General Motors - на 2,3%, а акции владельца Jeep Stellantis - на 3%.

NBC отмечает, что пошлины в размере 25% почти наверняка увеличат стоимость, которую придется заплатить потребителям при покупке новых транспортных средств, которые подпадают под действие тарифов.

Также издание пишет, что ни одна машина, которая эксплуатируется в США, не имеет деталей, произведенных исключительно в Америке. Большинство автомобилей, в которых 50% и более деталей поставляются поставщиками из США или Канады, производится либо компанией Tesla, либо иностранными брендами с заводами по сборке в США, среди которых: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Subaru и Toyota.

На сегодняшний день Мексика остается крупнейшим источником импорта автомобилей в США. На боль этой страны приходится около 14% всех авто, купленных в Соединенных Штатах. Далее идут Япония, Южная Корея, Европейский союз и Канада.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко