ВСУ зашли в тыл армии РФ и ликвидировали российского замкомбата 1 27.03.2025, 8:18

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Захвачены секретные документы.

Разведывательная группа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ провела результативную операцию, уничтожив российского офицера - майора Юрия Ломкина, заместителя командира батальона 83-го мотострелкового полка (в/ч 52034) 69-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Как сообщили на официальной странице полка в Telegram, операция прошла успешно, а вместе с ликвидацией вражеского офицера украинские защитники получили важные документы, которые помогут в дальнейшем нанесении ударов по противнику.

Дата и место операции не раскрываются, однако, учитывая зону ответственности 225-го полка, ликвидация могла произойти на направлении Курской области.

По данным разведки, майор Юрий Ломкин, 1975 года рождения, на момент ликвидации ему было 50 лет. При нем нашли паспорт, военный билет, водительские права и другие документы, указывающие на связь с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

«Кадровый офицер, который при жизни не сделал ничего полезного, но после смерти оказался нам очень нужен - принес информацию о своих «коллегах». Вскоре будут хорошие новости» - заявили в полку.

Операция стала еще одним подтверждением профессионализма и точности действий украинской разведки. Новые данные уже анализируются, что позволит наносить еще более точные удары по российским оккупантам.

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