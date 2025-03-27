Трамп отрицает причастность главы Пентагона Хегсета к утечке в Signal 27.03.2025, 8:40

Президент США заявил об «охоте на ведьм».

В среду издание The Atlantic опубликовало больше сообщений из скандального чата высших чиновников США в мессенджер Signal. Там непосредственно фигурирует глава Пентагона Пит Хегсет, но президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отрицает его причастность.

Об этом сообщает Fox News.

«Хегсет отлично выполняют свою работу. Он не имел к этому никакого отношения. Как привлечь Хэгсета к этому? Он не имеет к этому никакого отношения. Смотрите, это все охота на ведьм... Я думаю, что Сигнал может быть неисправен, если быть честным с вами», - заявил Трамп в ходе общения с журналистами.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет и советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц оказались под давлением призывов об отставке после того, как стало известно, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно был добавлен в групповой час в Signal.

Этот чат, в котором участвовали Хегсет, Уолтц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные представители администрации, содержал обсуждение предстоящих авиаударов по хуситам в Йемене.

После первой публикации The Atlantic Хэгсет сделал заявление о том, что никакие военные планы не передавались. Директор Национальной разведки Тулси Габбард, выступая перед сенатским комитетом по разведке во вторник, также подчеркнула, что в сообщениях не было «никаких секретные данных».

Однако новая публикация The Atlantic продемонстрировала скриншоты переписки, где Хэгсет делился конкретными деталями - временем и последовательностью запланированных ударов США по хуситам.

В изначальной статье Голдберг избегал конкретики, ограничившись обобщениями, поскольку опасался, что разглашение деталей поставит под угрозу жизни американских военнослужащих.

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