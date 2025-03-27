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«С каждым месяцем вакансий все меньше, зарплаты все ниже — я в шоке»

  • 27.03.2025, 8:49
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«С каждым месяцем вакансий все меньше, зарплаты все ниже — я в шоке»

Белорусы рассказали, как изменилась ситуация на рынке труда.

В соцсетях обсуждают, как изменилась ситуация на рынке труда: вакансий становится меньше, требования растут, а условия якобы все хуже. Беларусы жалуются на эйджизм, фейковые объявления и зарплаты, «на которые не прожить», пишет CityDog.

В Threads Alexei Volodko поделился наблюдениями о платформе rabota.by, где он регулярно просматривает вакансии. По его словам, ситуация на сайте ухудшается: объявления часто написаны «мамкиными копирайтерами», а серьезные вакансии рассчитаны на молодежь 18−23 лет.

Также он утверждает, что вернулась мода на слово «стрессоустойчивость». Это, по мнению мужчины, «красный флаг» и повод обойти такую вакансию стороной.

В комментариях пользователи поддержали автора. Кто-то отметил, что за фразой «молодой коллектив» прячется эйджизм. Другие жалуются на фейковые вакансии, «неадекватные» требования, автоматические отказы и использование ИИ при приеме на работу.

«А все просто. Они пишут все эти тексты через ИИ. И через ИИ же принимают резюме. Сама сейчас в поиске и вижу, насколько ж… читается мое резюме. Возраст, кстати, убрала. Это реальный триггер», — Анастасия.

«Rabota.by как артхаусный фильм — вызывает и боль, и смех, и непонимание. С радостью только редко там встречаешься», — Юлия.

«Может, это отсутствие профессиональной этики, культуры и стандартов так аукается? Экономика экономикой, но тут ведь люди нанимают других людей… Очень много веток на эту тему, все истории пропитаны каким-то высокомерием со стороны работодателя. Я не знаю, как в других отраслях обстоят дела, но IT скатилась в этом отношении, как мне кажется. Ну, и разговоры про выгорание там постоянно», — Александр.

«Это боль-боль. Мне 45, ищу уже три месяца. И с каждым разом вакансий все меньше, условия все хуже, зп все ниже. ПАМАГИТИ!» — Ирина.

«Кстати, да, вакансии просматриваю с августа 2024-го, могу с уверенностью говорить, что с каждым месяцем вакансий все меньше, зарплаты все ниже, а с Нового года вообще жесть какая-то сплошная. Я еще в 2022–2023 гг. смотрела, так вот сейчас уровень зарплат предлагают тот же, что и тогда, я в шоке», — Наташа.

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