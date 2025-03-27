закрыть
27 марта 2025, четверг, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Секретный чат

  • Владимир Пастухов
  • 27.03.2025, 8:56
  • 1,394
Секретный чат

Матросы с «Авроры» застряли в Зимнем почти на 70 лет.

Тут все активно обсуждают невероятные приключения американского журналиста в секретном чате. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то говорит о беспрецедентном падении стандартов безопасности, кто-то повторяет бессмертный мем Лаврова. Лично я верю, и в самом факте этого «эпик фейл» не вижу ничего удивительного. Кто мало жил, тот мало видел. В качестве иллюстрации история, о которой знают многие мои друзья, но которую я не рассказывал публично.

Лет десять тому назад, когда средства коммуникации, как и инструменты наблюдения за коммуницирующими, были менее продвинутыми, я, как и все, пользовался для связи с родными из-за границы прорывным на тот момент приложением под названием Skype, и этот самый Skype лично у меня работал из рук вон плохо. О причинах я догадывался, но человек я упертый, недаром что в Киеве родился. Поэтому, когда мне надо было дозвониться до одного из близких родственников, мне было не в лом повторить эту операцию раз сто, пока у автомата, который за мной присматривал, не наступит усталость.

И она наступила. В какой-то из наборов, исчисляемый трехзначными цифрами, я обнаружил себя внутри весьма любопытного телефонного разговора между ментовским решалой и дочкой арестованного бизнесмена, живущей в Испании. Решала проникновенно и очень достоверно убеждал дочь «сдать» отцовскую недвижимость «по-хорошему», чтобы не стать невольной «соучастницей» его «случайной» смерти в тюрьме. Мне стоило больших усилий, чтобы удержаться и не вставить свое веское адвокатское слово, но я сумел все-таки и продолжил звонить родственнику.

Через какое-то время я обнаружил себя внутри другого разговора, гораздо более интересного: между вывезенной каким-то «папиком» в Рим «девушкой пониженной социальной ответственности» и ее мамашей, в котором раскрывалась будоражащая кровь история о том, как папик поселил девушку в квартире, отобрал паспорт и не исполняет ну совершенно никаких договоренностей. Потом были бежавшие от преследования предприниматели, вынужденные всю свою предприимчивость направить на то, чтобы вывезти вслед за собой хоть какие-то деньги и банковские карты. Были разлученные семьи, вынужденные совместно, но дистанционно достраивать по инерции дом на Рублевке, в котором им наверняка уже не придется жить, был даже один агент СБУ, звонивший из Киева в только что оккупированный Крым с целью выяснить, «как плохо там обстоят дела», и очень разочарованный тем, что его собеседница (сильно за 80) постоянно утверждала, что дела обстоят как никогда хорошо (впрочем, у меня сложилось впечатление, что «старушка - божий одуванчик» сама была агентом ФСБ, и они просто нашли друг друга).

В какой-то момент разговоры стали повторяться и я понял, что мой Skype замкнуло на архив записей какой-то технической службы ФСБ, по которому я путешествовал около трех месяцев. В минуты отчаяния я готов был уже написать в службу собственной безопасности ведомства, чтобы они отключили меня от своих тайн и дали таки возможность звонить родным нормально. Все это закончилось, как только я оказался в роуминге – система перезагрузилась, и наваждение исчезло.

Мораль сей басни такова. Во-первых, случиться может все, что угодно, и с кем угодно, поэтому в самом проколе горе-конспираторов, не хотевших обсуждать скользкую тему «под протокол», я сенсации не вижу. Во-вторых, значение имеет только содержание и стилистика обсуждения, из которой для меня лично следует одно: «матросы уже в Зимнем». В-третьих, к сожалению, даже и это последнее почти ничего не значит, потому что матросы с «Авроры» застряли в Зимнем почти на 70 лет. К несчастью, примитивность политического сознания не сказывается негативно на способности его обладателей удерживать власть, когда она уже в их руках – скорее наоборот.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко