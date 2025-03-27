Секретный чат Владимир Пастухов

27.03.2025, 8:56

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Матросы с «Авроры» застряли в Зимнем почти на 70 лет.

Тут все активно обсуждают невероятные приключения американского журналиста в секретном чате. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то говорит о беспрецедентном падении стандартов безопасности, кто-то повторяет бессмертный мем Лаврова. Лично я верю, и в самом факте этого «эпик фейл» не вижу ничего удивительного. Кто мало жил, тот мало видел. В качестве иллюстрации история, о которой знают многие мои друзья, но которую я не рассказывал публично.

Лет десять тому назад, когда средства коммуникации, как и инструменты наблюдения за коммуницирующими, были менее продвинутыми, я, как и все, пользовался для связи с родными из-за границы прорывным на тот момент приложением под названием Skype, и этот самый Skype лично у меня работал из рук вон плохо. О причинах я догадывался, но человек я упертый, недаром что в Киеве родился. Поэтому, когда мне надо было дозвониться до одного из близких родственников, мне было не в лом повторить эту операцию раз сто, пока у автомата, который за мной присматривал, не наступит усталость.

И она наступила. В какой-то из наборов, исчисляемый трехзначными цифрами, я обнаружил себя внутри весьма любопытного телефонного разговора между ментовским решалой и дочкой арестованного бизнесмена, живущей в Испании. Решала проникновенно и очень достоверно убеждал дочь «сдать» отцовскую недвижимость «по-хорошему», чтобы не стать невольной «соучастницей» его «случайной» смерти в тюрьме. Мне стоило больших усилий, чтобы удержаться и не вставить свое веское адвокатское слово, но я сумел все-таки и продолжил звонить родственнику.

Через какое-то время я обнаружил себя внутри другого разговора, гораздо более интересного: между вывезенной каким-то «папиком» в Рим «девушкой пониженной социальной ответственности» и ее мамашей, в котором раскрывалась будоражащая кровь история о том, как папик поселил девушку в квартире, отобрал паспорт и не исполняет ну совершенно никаких договоренностей. Потом были бежавшие от преследования предприниматели, вынужденные всю свою предприимчивость направить на то, чтобы вывезти вслед за собой хоть какие-то деньги и банковские карты. Были разлученные семьи, вынужденные совместно, но дистанционно достраивать по инерции дом на Рублевке, в котором им наверняка уже не придется жить, был даже один агент СБУ, звонивший из Киева в только что оккупированный Крым с целью выяснить, «как плохо там обстоят дела», и очень разочарованный тем, что его собеседница (сильно за 80) постоянно утверждала, что дела обстоят как никогда хорошо (впрочем, у меня сложилось впечатление, что «старушка - божий одуванчик» сама была агентом ФСБ, и они просто нашли друг друга).

В какой-то момент разговоры стали повторяться и я понял, что мой Skype замкнуло на архив записей какой-то технической службы ФСБ, по которому я путешествовал около трех месяцев. В минуты отчаяния я готов был уже написать в службу собственной безопасности ведомства, чтобы они отключили меня от своих тайн и дали таки возможность звонить родным нормально. Все это закончилось, как только я оказался в роуминге – система перезагрузилась, и наваждение исчезло.

Мораль сей басни такова. Во-первых, случиться может все, что угодно, и с кем угодно, поэтому в самом проколе горе-конспираторов, не хотевших обсуждать скользкую тему «под протокол», я сенсации не вижу. Во-вторых, значение имеет только содержание и стилистика обсуждения, из которой для меня лично следует одно: «матросы уже в Зимнем». В-третьих, к сожалению, даже и это последнее почти ничего не значит, потому что матросы с «Авроры» застряли в Зимнем почти на 70 лет. К несчастью, примитивность политического сознания не сказывается негативно на способности его обладателей удерживать власть, когда она уже в их руках – скорее наоборот.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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