ВСУ уничтожили командный пункт армии РФ в Курской области 27.03.2025, 9:00

Ликвидирован комбат оккупантов.

Украинская армия продолжает уничтожение командных пунктов российских войск на территории РФ, ослабляя тем самым возможности врага осуществлять агрессию в отношении Украины.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны успешно поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Викторовка - Успеновка в Курской области.

В украинской армии уточнили, что пораженный командный пункт принадлежал батальону 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии ВС страны-агрессора.

В ходе этой атаки был ликвидирован командир 1-го батальона упомянутого полка оккупантов.

Отметим, на прошлой неделе украинские защитники успешно поразили вражеский пункт управления в Белгородской области.

В результате этого удара были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование российской армии. Атака была осуществлена силами украинской авиации.

Между тем в прошлом месяце стало известно о высокоточном ударе ВСУ по пограничному пункту оккупантов в Брянской области.

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