ВСУ уничтожили командный пункт армии РФ в Курской области
- 27.03.2025, 9:00
Ликвидирован комбат оккупантов.
Украинская армия продолжает уничтожение командных пунктов российских войск на территории РФ, ослабляя тем самым возможности врага осуществлять агрессию в отношении Украины.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны успешно поразили командно-наблюдательный пункт противника в районе Викторовка - Успеновка в Курской области.
В украинской армии уточнили, что пораженный командный пункт принадлежал батальону 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии ВС страны-агрессора.
В ходе этой атаки был ликвидирован командир 1-го батальона упомянутого полка оккупантов.
Отметим, на прошлой неделе украинские защитники успешно поразили вражеский пункт управления в Белгородской области.
В результате этого удара были уничтожены средства связи и другое техническое оборудование российской армии. Атака была осуществлена силами украинской авиации.
Между тем в прошлом месяце стало известно о высокоточном ударе ВСУ по пограничному пункту оккупантов в Брянской области.