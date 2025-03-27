Удар по аэродрому «Энгельс»: Россия потеряла 96 крылатых ракет 27.03.2025, 9:33

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В том числе в результате вторичной детонации.

В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому «Энгельс» было уничтожено 96 российских ракет. Атака состоялась в ночь на 20 марта.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«По уточненной информации, в результате удара Сил обороны Украины по аэродрому воздушно-космических сил ВС РФ «Энгельс-2» 20 марта 2025 года враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации», - говорится в сообщении.

Как уточняет Генштаб, указанное количество ракет было рассчитано для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года.

Также удары по местам хранения авиационного топлива РФ привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность врага обеспечивать боевые действия.

Напомним, в ночь на 20 марта в районе российского аэродрома «Энгельс» в Саратовской области прогремели взрывы, там возник сильный пожар.

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