Из таксиста – во владельца сети секонд-хендов: белорус создал бизнес с нуля в Варшаве 27.03.2025, 9:40

Путь к успеху занял всего три года.

Белорусский бизнесмен Виталий, создавший с нуля бизнес в Варшаве, рассказал «Салідарнасці» , что важно для успеха и почему вещам надо давать новую жизнь.

За три с половиной года эмиграции Виталий открыл четыре секонд-хенда в польской столице.

— Первый магазин появился на улице Кондратовича. Долго думали, сомневались и поняли, если не начнем сейчас, то не начнем никогда. И просто пошли искать с женой место для магазина. Поближе к дому, чтобы недалеко ездить.

Нашли помещение, которое не столько понравилось, сколько подходило под бюджет и понимание того, в каком месте должен находиться магазин такого формата. Так и закрутилось, — рассказывает Виталий про начало бизнеса, поясняя, что оптовых баз, где продают одежду для секондов в Варшаве много. Поехали, закупили, начали продавать.

— Порой эмигранты из Беларуси рассказывают, что не знают, как заработать и обустроиться.

— Мои знакомые, переехавшие из Беларуси, выстреливают в разных сферах. И никто не жалуется на эмиграцию – скорее, наоборот, многие выросли по сравнению с прошлым бизнесом и уровнем жизни.

В Беларуси у меня был бизнес, который не получалось масштабировать. Как я ни пытался — ничего путного не выходило, а хотелось роста.

Тогда принял решение ехать на обучение по масштабированию, где задал вопрос ведущему семинара. Рассказав о своем бизнесе, я спросил, как бы он его масштабировал, будь это его бизнес? На что получил конкретный и короткий ответ: «У тебя г*вно модель. У меня бы не было такого бизнеса (смеется)».

Проверкой стал простой вопрос. Он спросил: «Ты знаешь такие же компании, как у тебя, но масштабные, сетевые?». И я не знал, ни одной: ни в Беларуси, ни за ее пределами.

«Поступил так, как научили: выбрал бизнес с возможностью роста»

— Так вышло, что после семинара я оказался в Варшаве. Сначала поработал в такси, потом — руководителем отдела продаж. А через полгода мы открыли первый секонд-хенд. Секонд-хенд потому, что, как и советовал тренер, часто это сеть из нескольких десятков магазинов. Правда, думал, все будет куда быстрее. Не учел, что в моей голове всегда все просто, в реальности оно немного иначе.

Изначально ставил планку: за 10 лет открыть 200 точек. Вроде все посчитали, придумали название second hand Anydays — мода на каждый день. Должно быть все просто и легко! Так мне тогда казалось.

Но появилась куча нюансов, о которых я не знал и даже не думал. Большое значение имеет место, внешний вид и размеры магазина, сервис, заботятся ли продавцы о клиентах, какой в магазинах товар.

Сейчас понимаю, что, начиная бизнес, важно иметь рядом человека или команду с опытом, в идеале в той же сфере.

— А что закупили для первой продажи? На что делали ставку?

— На свитера, поскольку была зима. Но не скажу, что хорошо сработало. Купили тогда тонну дешевого товара.

— Тонну?! И сколько тонна стоила?

— Это немного. Сейчас у нас в каждом магазине больше товара. В среднем тогда было 4 евро за килограмм, за тонну — 4 тысячи евро. Из тонны тогда 500 кг были свитеры.

— Когда свитеры «не пошли», на что делали ставку?

— Пробовали разное, искали то, что сработает, общались с клиентами, анализировали, много времени потратили и не скажу, что без помощи этот вопрос решили (улыбается).

«Покупая вещь, мы понятия не имеем, что стоит за ее появлением в магазине»

— В конце зимы раскупают спортивные товары. Все готовятся к весне, выходят на пробежки, идут в тренажерку. Осенью берут теплое, потом горнолыжный сезон. Угадать запрос клиента — задача товароведа. Не угадали — сразу видим это в цифрах, продажи падают.

Мы тщательно работаем с отзывами, думаю, это недооцененный инструмент. Хороший вызывает положительные эмоции. Плохой показывает недоработки, помогает развиваться, увидеть бизнес глазами клиента, понять, чего ему не хватает, что злит.

Поэтому все плохие отзывы в обязательном порядке проходят через меня. Слава богу, их немного, на данный момент в двух магазинах рейтинг 5, в двух других 4,7 и 4,9.

Обидных отзывов не было: они либо правдивые, либо нет. Мы все рассматриваем через призму здравого смысла. Бывают отзывы, что у нас дорого, но тут все относительно. Кто-то говорит, что дорого, а через пару минут этой вещи уже нет.

В первый день продаж цены начинаются с 99 злотых за килограмм (порядка 25 евро). И мы далеко не самый дорогой секонд-хенд в Варшаве. Цикл продаж заканчивается одним злотым за вещь, таких цен тут нет ни в одном секонде.

— Какой период был самым провальным?

— Первый год. Не было опыта, знаний. Мы ничего не понимали, двигались как слепые котята. Не было продаж, люди не знали нас, не было маркетинга, сильной команды. Сами вели соцсети, делали ремонт. Даже наша дочка очень тогда помогла.

— Не было ли мыслей: бросить это и попробовать что-то новое?

— Конечно, были. Они и сейчас проскальзывают в трудные минуты. Мне кажется, так человек устроен: когда тяжело плыть, хочется остановиться. Вот только до берега доплывет тот, кто плыть продолжит. А где берег — нам решать.

Слышали метафору про «утиную работу»? С виду утка грациозно скользит по воде, но под поверхностью изо всех сил гребет лапками. Так и мы – стараемся создавать стильный и удобный шопинг, но за кулисами ведем большую и невидимую для клиента работу.

Кстати, мы – единственный секонд-хенд, который проводит обучающие семинары по апсайклингу, переделыванию старой одежды в новомодные эксклюзивные вещи. А еще — информационные встречи на тему пользы секондов.

Покупая вещь, мы понятия не имеем, каких трудов стоило ее создать. На создание одной майки требуется более 2 тонн воды, и все это ради вещи, которую иногда наденут пару раз.

А представьте, что вначале месяцами растили лен, который поливали тоннами воды. Одна майка — несколько тонн. Джинсы — еще больше. Красители и так далее — неимоверное количество усилий. Вот почему апсайклинг и осознанное потребление так важны.

Нам это не видно, поскольку в основном это конвейер, работающий в странах третьего мира. А мы получаем доступную цену на масс-маркете. Но когда покупаем вещь в секонд-хенде — это значит, что мы даем ей новую жизнь, не увеличивая мировую свалку.

Свалка в Бангладеше уже видна из космоса. Возможно, мы ждем, когда увидим свалку из окна нашей квартиры.

«Люди могут каждый день выглядеть по-разному, не нанося при этом ущерб природе»

— Я думала, что выбрасываю в мусорку старые вещи, а их потом сжигают на ближайшей свалке...

— Нет, все не так. Если не ошибаюсь, с 1 января 2025 года в Польше вступили в силу новые правила сортировки отходов, согласно которым текстильные изделия запрещено выбрасывать в контейнеры для смешанных отходов. За это даже штрафуют.

Для ненужных вещей установлены специальные контейнеры. Часть вещей заберут благотворительные организации. Часть забирают компании, которые и установили контейнеры. Они потом эти вещи продают «хуртовням» или оптовым базам. Мы — сбыт, третье звено, через которое проходят вещи. И только потом они оказываются у покупателя.

Наш девиз — осознанная мода. Люди могут каждый день выглядеть по-разному, не нанося при этом ущерб природе. Если мы будем пользоваться масс-маркетом и постоянно в обновках — наш шкаф переполнится уже через несколько месяцев. И у многих это проблема, правда?

А когда мы отправляем вещь на свалку — она увеличится еще больше.

Поэтому, покупая одежду в секонде — когда кто-то решил, что она ему больше не нужна, возможно, он ее даже ни разу не надел — вы можете дать ей еще один шанс быть полезной и нужной. И в этом году она не доедет до свалки, а значит свалка не увеличится. Таким образом мы как будто замедляем этот пагубный для планеты процесс.

«Правила касаются всех»

— А на вас одежда откуда?

— Байка из секонда, а вот штаны себе не подобрал (улыбается). Я не очень люблю тратить время на походы по магазинам. Иногда прошу наших девочек, чтобы выбрали мне какую-нибудь вещь, и иногда везет.

— Валерия Сигова рассказывала, как, работая у вас, одела всю семью.

— Да, но правило у нас одно для всех: каждый работник, в том числе и я, как руководитель, может купить до старта продаж лишь одну вещь в месяц. Таким образом мы заботимся о наших покупателях. Нас 20 человек и, если каждый начнет брать сколько захочется, что останется покупателям?

— Какая у вас сегодня главная сложность?

— Да нет сложностей, все решаемо, бизнес развивается, не так быстро, как я мечтал, но развивается.

Увеличение узнаваемости проходит медленно. Некоторые и через 3 года удивляются: «О, да тут секонд-хенд?»

70% клиентов поляки, остальные — белорусы и украинцы.

«Если тебе чего хочется, но ты даже не попытался — так ты сам виноват, что у тебя этого нет»

— Самый гламурный секонд у нас на Маршалковской. Туда приходят ребята за винтажными вещами, общаются часто на английском.

Самый активный и шумный, где мы даже поставили тревожную кнопку, — улица Торговая, варшавская Прага. Самый домашний — на Кондратовича, мы с него начинали, и я там встречаю клиентов, которых обслуживал, будучи продавцом. Ну и Гурчевская, как мне кажется, самый удобный и компактный вариант, небольшой, но при этом прямо возле метро Ксендза Януша. И он действительно красавчик! (смеется)

У меня с каждым связана история. Как вспомню начало на Кондратовича — все обязанности грузчика, продавца и уборщика с женой делили! Однажды даже с дочкой вдвоем сделали там смену товара во всем магазине, так вышло. Думал не вытянем, дочке было лет 10. И тогда я посмотрел на нее другими глазами — очень поддержала нас.

— Кажется, что у вас по жизни все быстро и легко получается…

— На самом деле я не люблю особо разбираться в деталях: если чего хочется — иду и беру, разбираюсь по ходу. Дают не всегда, но я, как минимум, выскажу желание.

— Не стесняясь?

— Может, и стесняясь, но я скажу. Мне кажется, что, если тебе чего хочется, но ты даже не попытался — так сам виноват, что у тебя этого нет. Или как в том анекдоте, когда человек просит у Бога миллион, а тот недоумевает: «Послушай, мужик, ты хотя бы встань с дивана и купи лотерейный билет! У меня ж даже возможности нет тебе тот миллион передать».

Например, на Тарговой магазин полтора года был заклеен надписями, что сдается в аренду. Мне понравился, и я позвонил. «Извините, мы тут ресторан будем открывать».

Звоню через месяц, через полгода, год — тот же ответ. А через полтора года они с радостью сдали мне помещение, сказав, что раз ты такой настойчивый и системно звонящий, то наверняка надежный и проблем с тобой не будет (смеется).

Раз мне нужно это помещение — значит оно должно быть моим. Бывает, конечно, по-разному, но настрой у меня всегда такой.

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