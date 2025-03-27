закрыть
27 марта 2025, четверг, 10:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Строители с разбега загрузили тележку выше своего роста»

  • 27.03.2025, 9:53
«Строители с разбега загрузили тележку выше своего роста»

В МЧС рассказали, почему белорусские лифты могут «сходить с ума».

Недавно жильцы дома «Дубровник» в жилом комплексе «Минск Мир» жаловались на странное поведение лифтов: они то застревали, то скрипели, то ехали с открытыми дверями. В общем, наводили панику на людей и заставляли их изрядно переживать, заходя внутрь кабины. В Госпромнадзоре (одном из подразделений МЧС) рассказали журналу «Промышленная безопасность», какие причины чаще всего выводят из строя вертикальный транспорт и заставляют его вести себя «неподобающим образом».

Как оказалось, одна из главных причин выхода из строя лифтов — неосведомленность людей о принципах их работы. Это первопричина многих непредвиденных ситуаций.

Самой распространенной остается поломка дверей лифта во время проведения погрузочно-разгрузочных работ (что очень актуально для активно застраиваемых районов).

Так, например, в один из лифтов пытались загрузить длинную доску, которая не помещалась в кабину. Вместо того чтобы воспользоваться кнопкой удержания дверей или перекрыть фотодатчик, строители перекрыли вход спиной, в результате повредился замок ремня и произошел обрыв. Сломанный лифт остановился надолго — такие ситуации зачастую происходят во время строительства.

Если в кабину поместить, например, предельно допустимые 600 кг строительных смесей и сложить их в один угол, кабина, не являющаяся цельносварной конструкцией, перекосится, превратившись в условный ромб, который во время передвижения по шахте повреждает лифтовое оборудование.

Такой случай произошел на улице Брилевской в Минске. Строителям, похоже, надоело нагружать по 5−6 мешков строительных смесей, они решили ускорить процесс — нагрузить тележку выше своего роста и с разбегу загрузить ее в один из лифтов. При резкой нагрузке подъемное сооружение просело вниз, ушло в ошибку и сломалось. Строители быстро выгрузились и повторили «фокус»: с разбегу загрузившись во второй лифт, сломали и его. Загрузиться на малый лифт им уже не позволили местные жители.

Большие проблемы создает и строительная пыль — она забивается в чувствительное оборудование и выводит его из строя. В организации в целях предотвращения таких проблем создано собственное клининговое подразделение, работники которого убирают пыль и мусор в шахтах, пылесосят кабины лифтов и др. Жителей также предупреждают о недопустимости сметания мусора в лифтовую шахту.

На особом контроле стоят факты падения лифта. Таких ситуаций, к счастью, не было. Зачастую описанные людьми факты «падения» не подтверждаются, на деле оказываясь раздутыми слухами из-за непонимания ситуации, а «срыв» лифта связан с программным обеспечением. Например, скорость движения скоростных лифтов вниз составляет 1,6 м/с, и люди не понимают, что за процесс происходит, и пугаются.

Таким образом, можем сделать вывод, что дело чаще всего не в качестве лифтов, а в том, насколько правильно ими пользуются, рассказали в организации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко