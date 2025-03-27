«Строители с разбега загрузили тележку выше своего роста» 27.03.2025, 9:53

В МЧС рассказали, почему белорусские лифты могут «сходить с ума».

Недавно жильцы дома «Дубровник» в жилом комплексе «Минск Мир» жаловались на странное поведение лифтов: они то застревали, то скрипели, то ехали с открытыми дверями. В общем, наводили панику на людей и заставляли их изрядно переживать, заходя внутрь кабины. В Госпромнадзоре (одном из подразделений МЧС) рассказали журналу «Промышленная безопасность», какие причины чаще всего выводят из строя вертикальный транспорт и заставляют его вести себя «неподобающим образом».

Как оказалось, одна из главных причин выхода из строя лифтов — неосведомленность людей о принципах их работы. Это первопричина многих непредвиденных ситуаций.

Самой распространенной остается поломка дверей лифта во время проведения погрузочно-разгрузочных работ (что очень актуально для активно застраиваемых районов).

Так, например, в один из лифтов пытались загрузить длинную доску, которая не помещалась в кабину. Вместо того чтобы воспользоваться кнопкой удержания дверей или перекрыть фотодатчик, строители перекрыли вход спиной, в результате повредился замок ремня и произошел обрыв. Сломанный лифт остановился надолго — такие ситуации зачастую происходят во время строительства.

Если в кабину поместить, например, предельно допустимые 600 кг строительных смесей и сложить их в один угол, кабина, не являющаяся цельносварной конструкцией, перекосится, превратившись в условный ромб, который во время передвижения по шахте повреждает лифтовое оборудование.

Такой случай произошел на улице Брилевской в Минске. Строителям, похоже, надоело нагружать по 5−6 мешков строительных смесей, они решили ускорить процесс — нагрузить тележку выше своего роста и с разбегу загрузить ее в один из лифтов. При резкой нагрузке подъемное сооружение просело вниз, ушло в ошибку и сломалось. Строители быстро выгрузились и повторили «фокус»: с разбегу загрузившись во второй лифт, сломали и его. Загрузиться на малый лифт им уже не позволили местные жители.

Большие проблемы создает и строительная пыль — она забивается в чувствительное оборудование и выводит его из строя. В организации в целях предотвращения таких проблем создано собственное клининговое подразделение, работники которого убирают пыль и мусор в шахтах, пылесосят кабины лифтов и др. Жителей также предупреждают о недопустимости сметания мусора в лифтовую шахту.

На особом контроле стоят факты падения лифта. Таких ситуаций, к счастью, не было. Зачастую описанные людьми факты «падения» не подтверждаются, на деле оказываясь раздутыми слухами из-за непонимания ситуации, а «срыв» лифта связан с программным обеспечением. Например, скорость движения скоростных лифтов вниз составляет 1,6 м/с, и люди не понимают, что за процесс происходит, и пугаются.

Таким образом, можем сделать вывод, что дело чаще всего не в качестве лифтов, а в том, насколько правильно ими пользуются, рассказали в организации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com