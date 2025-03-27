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Трио в Джидде

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  • Александр Кочетков
  • 27.03.2025, 9:59
  • 5,168
Трио в Джидде

Россия обиженно повторяет, что Хрущев вместе с печенегами и половцами отобрали Украину.

Переговоры о подготовке переговоров о мирном урегулировании перешли в рутинную стадию: все прогнозируемо и понятно.

Сама конфигурация «разговора через посредника» (помните, как кот Матроскин и пес Шарик через почтальона Печкина общались?) вроде бы предполагает определенное дипломатическое мастерство, умение предложить посреднику такие тезисы, которые при обсуждении с другой стороной продвигали процесс вперед или выявляли недоговороспособность делегации из соседней комнаты.

Ничего подобного не происходит. Россия обиженно повторяет, что Хрущев вместе с печенегами и половцами отобрали Украину у России. Поэтому сейчас Россия только возвращает свое - путем его полного уничтожения, потому что такая она загадочная русская душа.

Американские представители не выглядят посредниками, потому что в основном болтают о своем - что выгодно им: полезные ископаемые, то, другое. И обязательно напоминают, что если бы Д. Трамп был тогда президентом, то не началась бы не только эта война, но и Первая и Вторая Мировые тоже.

Ну а Украина заученно повторяет мантру, что Россия врет всегда и везде. Что является правдой, но никак не приближает для прекращения боевых действий.

Дело затягивается. С подобными переговорами, как с приготовлением кальмара: все надо делать очень быстро. А если передержать кальмара на огне, то он становится резиновым и не съедобным.

Не буду удивлен, что переговорный процесс затянется на месяц, а потом Трамп потеряет к нему интерес. Потому что станет понятно, что в нынешнюю номинацию на Нобелевскую премию мира он уже не успевает. И начнет готовить присоединение Гренландии, да и чтобы Канаду по дороге прихватить.

Потому что какая, черт возьми, разница: величественный миротворец или величественный завоеватель, главное, что величественный?

Александр Кочетков «Фейсбук»

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