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Умер ведущий популярных в 90-е российских телешоу

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  • 27.03.2025, 10:16
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Умер ведущий популярных в 90-е российских телешоу
Алексей Веселкин

Причина смерти артиста не раскрывается.

В возрасте 63 лет умер известных российский актер и телеведущий Алексей Веселкин, сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Причина смерти артиста не называется. Ранее СМИ писали, что он долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

«Ведущий актер нашей труппы, артист удивительной творческой энергии и работоспособности, колоритный, темпераментный, человек с искрометным чувством юмора и магнетическим взглядом — таким он останется в нашей памяти и в наших сердцах», — говорится в заявлении театра.

Веселкин начал работать на телевидении еще в 1980-е годы. В разное время он вел программы «Будильник», «Детский час», «До 16 и старше», «Царь горы», «50×50».

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