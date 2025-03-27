Личные данные, телефоны и пароли Хегсета, Уолтца и Габбард оказались в сети

Личные данные, телефоны и пароли Хегсета, Уолтца и Габбард оказались в сети8
- 27.03.2025, 10:24
- 3,752
Высокопоставленных чиновников администрации Трампа проинформировали об этом.
Номера телефонов, электронные адреса, а иногда и пароли к почтовым ящикам чиновников администрации президента США Дональда Трампа оказались в сети.
Об этом пишет Spiegel.
По данным журналистов, речь идет, в частности, о советнике Трампа по национальной безопасности Майке Уолтце, директоре национальной разведки Тулси Габбард и главе Пентагона Пите Хегсете.
Информация была собрана через коммерческие поисковые системы людей и обнародованные в сети данные пользователей. Многие из этих номеров и адресов до сих пор активно используются. Они связаны с аккаунтами в социальных сетях Instagram, LinkedIn, Dropbox и приложениями для трекинга физической активности. Номера телефонов соответствуют профилям в WhatsApp и Signal.
В материале отмечается, что это свидетельствует о серьезной уязвимости в системе безопасности Вашингтона.
Используя эти данные спецслужбы врага могли бы получить доступ к устройствам и переписке путем установки шпионских программ. Также издание не исключает, что иностранные агенты могли следить за общением, когда Габбард, Уолтц и Хегсет вели обсуждение военного удара в чате Signal.
Spiegel установил, что по состоянию на среду 26 марта привязанные к Signal номера Габбард и Уолтца все еще были доступны онлайн.
Данные Хегсета, Уолтца и Габбард частично были найдены в открытых базах, частично - в многочисленных утечках паролей.
Данные главы Пентагона Хегсета журналисты нашли через коммерческий сервис контактных данных, который обычно используют компании для маркетинга и подбора персонала. Там же удалось найти мобильный номер и почту Уолтца.
В то же время Хаббард, очевидно, оказалась более осторожной. Она, вероятно, заблокировала свои данные в некоторых сервисах.
Однако ее электронная почта все равно появляется на сайтах, в частности WikiLeaks и Reddit.
Журналисты добавили, что проинформировали Хегсета, Уолтца и Габбард об информации. Также они не проверяли, работают ли пароли к электронным ящикам все еще.
Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.